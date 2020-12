रेशीम कीटक, कोष बांधणीवेळी घ्यावयाची काळजी

पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या कात अवस्थेतून बाहेर आलेल्या रेशीम कीटकांना कोवळा तुती पाला द्यावा. हा पाला बतईच्या साह्याने पाट्यावर कापून योग्य आकाराचे तुकडे करून द्यावा. संगोपन ट्रे स्वच्छतेच्या वेळी नायलॉन किंवा सुती जाळीचा वापर करावा. रेशीम कीटक ९० टक्के कातीवर बसल्यानंतर कात अवस्थेत खाद्य देणे पूर्णतः बंद करावे. संगोपन रॅक कोरडे ठेवावे आणि हवा खेळती राहील याची काळजी घ्यावी. दुसऱ्या दिवशी २४ तासांपर्यंत ९५ टक्के रेशीम कीटक कात अवस्थेतून बाहेर आल्यानंतर खाद्य द्यावे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कात अवस्थेतून उठल्यानंतर खाद्य देण्याआधी अर्धा तास शिफारशीत निर्जंतुक पावडर किंवा चुना सच्छिद्र कापडाची पुरचुंडीच्या साह्याने सम प्रमाणात रेशीम कीटकावर धुरळणी करावी. नंतर खाद्य द्यावे. पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या कात अवस्थेतून बाहेर आलेल्या रेशीम कीटकांना कोवळा तुती पाला द्यावा. हा पाला बतईच्या साह्याने पाट्यावर कापून ०.५, २.५ ते ३ चौरस सें.मी. आकाराचे तुकडे करून द्यावा. संगोपन ट्रे स्वच्छतेच्या वेळी नायलॉन किंवा सुती जाळीचा वापर करावा. रेशीम कीटकांची विष्ठा, शिल्लक राहिलेली पाने इत्यादी संगोपनगृहापासून दूर अंतरावर गाडून टाकण्याची व्यवस्था करावी. उझी माशीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी, शिल्लक फांद्या, खाद्य व कीटकांची विष्ठा वेगळी करावी. विष्ठेमध्ये उझी माशीचे कोष राहतात. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कोष बांधणीच्या वेळी घ्यावयाची काळजी प्लॉस्टिकच्या दुमडणाऱ्या नेत्रिकांचा वापर रेशीम कीटकांचा कोष बांधणीसाठी करावा.

नेत्रिका अगोदर दुमडून ७५ टक्के रेशीम कोष बांधणीला सुरुवात केल्यानंतर रॅकवर पसराव्यात.

कोष बांधणीच्या काळात संगोपनगृहात २४ ते २५ अंश सेल्सिअस तापमान आणि ६० ते ६५ टक्के आर्द्रता राहील याची काळजी घ्यावी.

एका नेत्रिकेवर ४५ ते ५० रेशीम कीटक प्रति चौरस फूट प्रमाणे कोष बांधणीसाठी सोडावेत. किंवा ९०० रेशीम कीटक ६ बाय ४ फूट बांबू चंद्रिकेवर सोडावेत.

कोष बांधणीसाठी संगोपनगृहात वेगळ्या चंद्रिका किंवा नेत्रिका रॅकवर ठेवाव्यात. किंवा व्हरांड्यात सावलीत ठेवण्याची व्यवस्था करावी. त्यावर सरळ सूर्यप्रकाश येऊ देऊ नये.

रेशीम कीटक कोष बांधणीवर गेल्यापासून ५ व्या दिवशी कोषाची काढणी करावी.

सहाव्या दिवशी बाजारपेठेत रेशीम कोष न्यायच्या आधी डागाळलेले, पोचट कोष, वाकड्या आकाराचे किंवा डबल कोष निवडून वेगळे करावेत. दुबार रेशीम कीटक संकरवाण संगोपनगृह या संगोपनासाठी स्वतंत्र संगोपनगृह असणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे निर्जंतुकीकरण, स्वच्छता राखणे किंवा संगोपनाचे योग्य वातावरण उपलब्ध होते.

संगोपनगृहाच्या दोन्ही बाजूंस व्हरांडा असावा. खिडक्‍यांना पक्की तावदाने असावीत. खिडक्‍यांच्या खाली आणि वरच्या बाजूस खिडक्‍या असाव्यात. त्यामुळे हवा खेळती राहण्यास मदत होते.

खिडक्यांना वायरमेश किंवा जीआय वायरच्या जाळ्या बसवून घ्याव्यात. त्यामुळे उझी माशीचा प्रादुर्भाव टाळता येतो.

तुती पाने/फांद्या खाद्य साठवण्यासाठी स्वतंत्र अंधार खोलीची व्यवस्था असावी. उझी माशीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासोबतच तुती पानांची प्रत व त्यातील पाण्याचे प्रमाण मर्यादित ठेवता येते.

छतावर गवत, काडीकचरा किंवा नारळाच्या झावळ्यांचा वापर आच्छादन म्हणून करावा. त्याने संगोपनगृहाचे तापमान मर्यादित ठेवण्यास मदत होते.

छतावर कुलगार्ड पेंट कोटिंग केल्यास, तापमान ३ ते ४ अंश सेल्सिअसने कमी होते.

संगोपनगृहाच्या आजूबाजूस उंच झाडांची लागवड करावी. जेणेकरून उन्हाळ्यात तापमान व आर्द्रता मर्यादित राखली जाईल.

१०० अंडीपुंजांच्या संगोपनासाठी संगोपन रॅकमध्ये ८०० ते १००० चौरस फूट चटई क्षेत्र गरजेचे आहे. - डॉ. चंद्रकांत लटपटे, ७५८८६१२६२२

- योगेश मात्रे, ७३८७५२१९५७

(वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी) Edited By - Prashant Patil

Web Title: Care to be taken during silkworm cell formation