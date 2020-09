पुण्यात भाजीपाल्याच्या आवक, मागणीत वाढ

पुणे - गुलटेकडी येथील पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये रविवारी (ता.६) भाजीपाल्याची सुमारे १०० ट्रक आवक झाली. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत आवक वाढली आहे. तर, सध्या पितृपंधरवडा सुरु असल्याने भाजीपाल्याची मागणी वाढली आहे. त्याशिवाय कांद्याला दक्षिण भारतातून मागणी वाढली आहे. त्यामुळे कांद्यासह, बटाटा, टोमॅटो, मटार, कारली, शेवगा, दोडका यांच्या दरात १० ते २० टक्के वाढ झाली आहे. इतर भाजीपाल्यांचे दर स्थिर होते. आवकेमध्ये परराज्यातून इंदौर येथून ९ टेम्पो गाजर, कर्नाटक गुजरात येथून ३ टेम्पो कोबी, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडु आणि गुजरात येथून १० टेम्पो हिरवी मिरची, बेळगाव येथून २ टेम्पो भुईमुग, बंगलोर येथून १ टेम्पो मटार, आग्रा आणि इंदौर येथून ३० ट्रक बटाटा, तर गुजरात आणि मध्यप्रदेशातून लसणाची १५ ट्रक आवक झाली होती. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप स्थानिक आवकेमध्ये सातारी आले सुमारे १ हजार गोणी, कोबी सुमारे ५ टेम्पो, फ्लॉवर १० टेम्पो, भेंडी १०, गवार ५, सिमला मिरची १० टेम्पो हिरवी मिरची ३ टेम्पो, टोमॅटो दिड हजार क्रेट आवक झाली होती. तर, भुईमुग सुमारे १०० गोणी, पारनेर पुरंदर येथुन मटार १०० गोणी, तांबडा भोपळा १० टेम्पो, कांदा सुमारे १०० ट्रक आवक झाली होती. तर, पालेभाज्यांमध्ये कोथिंबीरीच्या सुमारे अडीच लाख, तर मेथीच्या एक लाख जुड्यांची आवक झाली. फळभाज्यांचे १० किलोचे दर

कांदा - १८०-२१०, बटाटा -२५०-३००, लसूण - ६००-१३००, आले सातारी २५०-३००, भेंडी २००-२५०, गवार - गावरान, सुरती - ३००-४००, टोमॅटो -२५०-३००, दोडका ३००-४००, हिरवी मिरची - ३००-४००, दुधी भोपळा - १००-१६०, चवळी -१५०-२००, काकडी -१००-१६०, कारली हिरवी - ३००-४००, पांढरी -२००-२५०, पापडी - १५०-२००, पडवळ -१६०-१८०, फ्लॉवर १५०-२००, कोबी -१००-१५०, वांगी -२००-२५०, डिंगरी - १५०-२००, नवलकोल - ८०-१००, ढोबळी मिरची - २५०-३२०, तोंडली- कळी ४००-४५०, जाड -२००-२२०, शेवगा -७००-८००, गाजर - १४०-१८०, वालवर - २००-२५०, बीट ८०-१००, घेवडा -३००-४००, कोहळा १००-१२०, आर्वी -१८०-२००, घोसावळे १४०-१६०, मटार स्थानिक - १०००, परराज्य -९००-११००. पावटा २५०-३५०, तांबडा भोपळा - ८०-१००, सुरण -१८०-२००, नारळ (शेकडा) १०००-१६००, मका कणीस (१० किलो) ६०-१२० जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा पालेभाज्यांचे शेकड्याचे दर

कोथिंबीर - २००-८००, मेथी ६००-१२००, शेपू ५००-८०० कांदापात १०००-१२००, चाकवत ७००-८००, करडई -६००-८००, पुदिना - ४००-५००, अंबाडी -७००-८००, मुळे १०००-१२००, राजगिरा - ५००-७००, चुका ८००-१०००, चवळई -७००-८००, पालक ५००-७०० फळांचा बाजार

रविवारी (ता.६) येथील फळबाजारात संत्री ४ टन, तर मोसंबी सुमारे ७० टन, डाळिंब सुमारे १५० टन, पपई २५ टेम्पो, लिंबे दीड हजार गोणी, कलिंगड १५ टेम्पो, खरबुज ५ टेम्पो, सिताफळ १० टन, चिकु ५०० बॉक्स आवक झाली होती. फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे : लिंबे (प्रति गोणी) : १५०-३००, मोसंबी : (३ डझन) : १२०-२३०, (४ डझन ) : ३०-१००, संत्रा : (३ डझन) : २००-३५० (४ डझन) - ६०-२००, डाळींब (प्रति किलोस) : भगवा : २०-८०, गणेश : ५-२५ आरक्ता २०-४०. कलिंगड : ५-१५, खरबुज : १०-३०, पपई : ५-२०, सिताफळ - १००-१४०. फुलबाजार

पितृपंधरवडा सुरु असल्याने फुलांची मागणी घटली आहे.

फुलांचे प्रतिकिलोचे दर पुढीलप्रमाणे : झेंडू : ५-१५, गुलछडी : १०-३०, बिजली ३०-५०, सुट्टा कागडा - १००-२००, कापरी : २०-४०, शेवंती : १०-३० (गड्डीचे भाव) गुलाबगड्डी : २-१०, गुलछडी काडी : १०-३०, डच गुलाब (२० नग) : १०-३०, लिलि बंडल : १०-१५ जर्बेरा : ५-१५ , कार्नेशन - १०-४०.२५-३५ जर्बेरा : १०-३० जुई -५००-६०० देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा रत्ना हापूस आवक

मंडणगड (जि. रत्नागिरी) येथील शेतकरी रमेश खोत यांच्या बागेतील रत्ना हापूस या आंब्याची सुमारे १६० डझन आवक झाली होती. यावेळी डझनला एक हजार रुपये दर मिळाल्याची माहिती आडतदार बापू भोसले यांनी सांगितले. मटण मासळी

गणेश पेठेतील मासळीबाजारात रविवारी (ता.६) खोल समुद्रातील मासळीची सुमारे १० टन, खाडीची सुमारे ४०० किलो, तर नदीच्या मासळीची ८०० आवक झाली होती. तर, आंध्रप्रदेश येथून रहू, कतला आणि सिलनची सुमारे १२ टन आवक झाली आहे, अशी माहिती व्यापारी ठाकूर परदेशी यांनी दिली. दरम्यान, गणेशोत्सवानंतर चिकन, मटण आणि मासळीला मागणी वाढली आहे. मासळीचे मागणी ५० टक्के वाढ झाली आहे. सुरमई वगळता सर्व मासळीचे दर स्थिर आहे. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत चिकनचे दर ५० रुपयांनी, तर अंड्याच्या शेकड्याच्या दरात ५० ते ६० रुपयांनी वाढ झाली आहे. मटणाचे दर स्थिर असल्याची माहिती व्यापारी रुपेश परदेशी आणि प्रभाकर कांबळे यांनी दिली. खोल समुद्रातील मासळी (प्रतिकिलोचे भाव) :

पापलेट : कापरी : १४००, मोठे १०००, मध्यम : ७५०, लहान ४८०- ५५०, भिला : ४००, हलवा : ४४०-४८०, सुरमई : ६००, रावस : लहान ६००, मोठा : ८००, घोळ : ५५०, भिंग : ४५०, करली : ३२०, करंदी : १६०, पाला : ११००-१२००, वाम : पिवळी लहान ४८०, मोठी ६००, काळी : २८०, ओले बोंबील : १४०-१६०, कोळंबी ः लहान २००-२८०, मध्यम ३६०-४४०, मोठे ५५०-६५०, जंबोप्रॉन्स : १२००, किंगप्रॉन्स : ७५०, लॉबस्टर : १०००, मोरी : ३६०, मांदेली : १६०, राणीमासा : २८० खेकडे लाल : २४०-, चिंबोर्‍या : ४८०-५५०. खाडीची मासळी : सौंदाळे : २८०, खापी : २००-२४०, नगली : ४८०, तांबोशी : ४८०, पालू : २४०, लेपा : २४०, शेवटे : २४०, बांगडा : लहान ३२० , पेडवी : १००, बेळुंजी : १६०, तिसऱ्या : २४०, खुबे : १४०-१६०, तारली : १६० नदीची मासळी : रहू : १६०-१८०, कतला : १६०-१८०, मरळ : ४८० शिवडा : २४०, खवली : २४०, आम्ळी : १६०, खेकडे : २०० वाम : ५५० चिकन : २००, लेगपीस : २४० जिवंत कोंबडी : १६०, बोनलेस : ३००. अंडी : गावरान : शेकडा : ६८० डझन : ९० प्रति नग : ७.५, इंग्लिश : शेकडा : ४७५ डझन : ६६ प्रतिनग : ५. मटण : बोकडाचे : ६४० बोल्हाईचे : ६४० खिमा : ६४०, कलेजी : ६४०.

