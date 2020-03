पीककर्जाशिवाय मिळणार १ लाख ६० हजारांचे बिनव्याजी कर्ज

पुणे - शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डवर पीककर्जाशिवाय १ लाख ६० हजार रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. हे कर्ज दुधाळ पशुधन खरेदीसह, शेळी, मेंढी, कुकुट आणि मत्स्यपालनासाठी मिळणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी एक पानी अर्ज तालुका पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांच्याकडे करावयाचा आहे. अर्जदार शेतकरी, पशुपालकांना हे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी करा ई-सकाळचे ऍप याबाबतची माहिती अतिरिक्त पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. धनंजय परकाळे यांनी दिली. डॉ. परकाळे म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार आता पशुधनाबरोबर कुकुट, शेळी, मेंढी, मत्स्यपालनासाठी पीककर्जाप्रमाणे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. हे कर्ज किसान क्रेडिट कार्डद्वारे उपलब्ध होणार असून, कर्जाची मर्यादा १ लाख ६० हजार एवढी असणार आहे. या कर्जासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या सात बारा उताऱ्यासह, वैयक्तीक माहिती, कुटुंबाची माहिती, पशुधनाची संख्या आदी माहितीचा एक पानी अर्ज पंचायत समितीमधील तालुका पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांच्याकडे सादर करावयाचा आहे. जास्तीत जास्त शेतकरी, पशुपालकांना या योजनेचा लाभ मिळण्साठी हे अर्ज पशुसंवर्धन विभागाच्या मार्फत संबधित बॅंकांना सादर केले जाणार आहे. यानंतर बॅंकेमार्फत पतपुरवठा केला जाणार आहे.’’ या योजनेमुळे शेतकरी, पशुपालकांना ५० आणि ७५ टक्के अनुदानाच्या योजनेसाठी प्राथमिक भागभांडवल किसान क्रेडिट कार्डद्वारे मिळणार असून, १०० टक्के सवलतीमध्ये पशुपालन व्यवसाय सुरू करणे शक्य होणार असल्याचेही डॉ. परकाळे यांनी सांगितले.

Web Title: Farmers will get a one lakh sixty thousand Non-interest loan