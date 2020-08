४०० वर्षापूर्वीचा ‘हा’ ऐतिहासिक तलाव भरला पहिल्यांच

नगर : चारशे वर्षापुर्वी ऐतीहासिक काळात तयार झालेला भातोडी तलाव 1992 नंतर पहिल्यांदाच पूर्ण क्षमतेने भरला आहे . त्यामुळे परिसरातील शेतकरीवर्ग आनंदीत झाला आहे . सध्या तलावात 14 दशलक्ष घनफूट पाणी साठा आहे .

वर्षानुवर्ष साठठलेल्या गाळामुळे 37 दशलक्ष घनफूट क्षमतेच्या तलावात आज अखेर 14.90 दशलश घमफूट पाणी साठा झाला आहे . 120 हेक्‍टर सिंचन क्षेत्र असलेल्या या तलावाच्या सांडव्यातून पडलेले पाणी मेहेकरी नदीपात्रात सोडण्यात आले आहे . भातोडी तलाव पुर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे भातोडी , पारगाव , पारेवाडी , चिचोंडी पाटील , आठवड , सांडवे , मांडवे , दशमीगव्हाण या गावातील शेतकरी वर्गास फायदा होणार आहे .

पुर्वी या तलावातून वरील गावतील शेतकऱ्यांना पाटाद्वारे सेतीला पाणी पुरवले जायचे . मात्र मध्यंतरी तलाव पुर्ण क्षमतेने भरत लसल्याने शेतकऱ्यांना पावसावरील पाण्यावरच समाधान मानावे लागत होते .

शेतकरी वर्गाची गाळ काढण्याची मागणी

भातोडी तलाव चारशे वर्षापुर्वीचा असल्याने या तलावात प्रचंड गाळ साचला असल्याने याची साठवण क्षमता कमी झाली आहे . सासनाच्या वतीने या तलावाचा गाळ काढण्यात यावा नगर तालुक्‍यात सर्वाधीक साठवण क्षमता असलेल्या ऐतीहासीक तलावाचा गाळ काढल्यास परिसरातील गावच्या शेतकऱ्यांचा विकास होईल , असे श्‍याम घोलप म्हणाले .

तलाव क्षेत्रातील गावांना सतर्कतेचा इसारा

नगर तालुक्‍यातील भतोडी तलाव पुर्ण क्षमतेने भरल्याने पाणी मेहेकरी नदीपात्रात साडण्यात आले असून नदी पात्रा लगतच्या भातोडी , पारेवाडी , चिचोंडी पाटील , आठवड या गावांना व वाड्या वस्त्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: The 400 year old historical lake in Nagar taluka has been filled for the first time