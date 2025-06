Reviving Tradition with Pedals: Shrirampur to Pandharpur on Bicycles Sakal

अहिल्यानगर Ahilyanagar News : सायकलस्वार चालती पंढरीची वाट! श्रीरामपुरातून ८० वारकऱ्यांची अनोखी सायकलवारी; परंपरेला नवसंजीवनी श्रद्धा, सराव आणि पर्यावरणाचे भान वारी यशस्वी व्हावी यासाठी सायकलस्वारांनी नेवासे, शिर्डी, संगमनेर, शिवनेरीसारख्या स्थळांपर्यंत सराव दौरे केले. दर रविवारी १०० किलोमीटर सायकलिंगचा सराव हा त्यांच्या दृढ निश्चयाचा पुरावा आहे.