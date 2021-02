निंबळकच्या पाणीप्रश्नात थेट मंत्री तटकरेंचे लक्ष, आमदार लंकेंचा पाठपुरावा

नगर तालुका ः शहरातील औद्योगिक वसाहतीलगत असलेल्या निंबळक ग्रामपंचायतीत दिवसेंदिवस पिण्याचा पाणीप्रश्‍न गंभीर होत आहे. मुंबईत औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी, नगर जिल्हा परिषद व निंबळक ग्रामपंचायत सदस्य यांची बैठक 24 रोजी घेण्यात येणार आहे. तीत निंबळकच्या पाणीप्रश्‍नावर तोडगा काढण्यात येणार असल्याची माहिती उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

निंबळकची लोकसंख्या 2011च्या जनगणनेनुसार सात हजार होती. आज ती 20 हजारांच्या घरात आहे. यात बहुतांश औद्योगिक कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती आहेत. त्यांना सुमारे आठ दिवस पाणी मिळत नाही. याप्रश्‍नी नगर-पारनेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नीलेश लंके यांनी पुढाकार घेत मुंबई येथे बुधवारी आदिती तटकरे यांची भेट घेऊन पाणीप्रश्‍न त्यांच्यासमोर मांडला. या वेळी त्यांच्या समवेत अजय लामखडे, उपसरपंच बाळासाहेब कोतकर, घनश्‍याम म्हस्के, समीर पटेल, श्रीकांत शिंदे, सोमनाथ गायकवाड यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते. हेही वाचा - वीज थकबाकीसाठी महावितरणी योजना औद्योगिक महामंडळाकडून निंबळकला सध्या रोज साडेपाच लाख लिटर पाणी मंजूर आहे. मात्र, त्यापैकी केवळ साडेतीन लाख लिटर पाणी उपलब्ध होत असल्याने, अनेक रहिवाशांना पाणीपुरवठा होऊ शकत नाही. घनश्‍याम म्हस्के यांनी, स्थानिक जलस्रोत क्षारयुक्‍त असल्याने या पाण्याचा उपयोग पिण्यासाठी होऊ शकत नसल्याचे सांगितले. आश्‍वासनाला वाटाण्याच्या अक्षता

निंबळक ग्रामपंचायत हद्दीतील बहुतांश जागा औद्योगिक महामंडळासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. त्याबदल्यात पिण्याच्या पाण्याबाबत सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन औद्योगिक विकास महामंडळाने निंबळक ग्रामपंचायतीला दिले होते. मात्र, आता औद्योगिक महामंडळाने पाणीप्रश्‍नाबाबत घूमजाव केले आहे. ही आहे समस्या

* रोजची पाण्याची मागणी - 15 लाख लिटर

* मंजुरी - साडेपाच लाख लिटर

* प्रत्यक्ष दिले जाणारे पाणी - साडेतीन लाख लिटर

* 2011च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या - 7 हजार

* 2020मधील लोकसंख्या - 20 हजार

