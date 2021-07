पारनेरमध्ये पुन्हा ४३ गावांत कडक निर्बंध

पारनेर (जि. नगर) : तालुक्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या काही केल्या कमी होत नाही. अनेक दिवसांपासून जिल्ह्यातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण सापडणारा हा तालुका कोरोनाबाबत हॉट स्पॉट ठरत आहे. तालुक्यात अनेक गावे संवेदनशील जाहीर करूनही त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे काल (ता. २९) जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी वनकुटे येथे अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. (Strict corona restrictions for again in 43 villages in Parner taluka)

त्या वेळी त्यांनी, तालुक्यातील ४३ गावांतील वाढती रुग्णसंख्या विचारात घेऊन संबंधित ठिकाणी जनतेने स्वयंस्फूर्तीने जनता कर्फ्यू पाळावा, असे आवाहन केले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, बांधकाम व कृषी समिती सभापती काशिनाथ दाते, पंचायत समितीचे सभापती गणेश शेळके, तहसीलदार ज्योती देवरे, गटविकास अधिकारी किशोर माने, अॅड. राहुल झावरे आदी उपस्थित होते.

डॉ. भोसले यांनी या ४३ गावातील सर्व आस्थापना स्वयंस्फूर्तीने बंद ठेवाव्यात. सार्वजनिक कार्यक्रम तसेच धार्मिक कार्यक्रम करताना कोरोनाचे नियम पाळावेत, असे आवाहन केले आहे. जे कोरोना नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. तसेच मंगल कार्यालये, विविध प्रकारची दुकाने यांनी जर कोरोना नियमांचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

४३ गावात ३१ जुलै ते १० ऑगस्ट अखेर लोकांना स्वयंस्फूर्तीने जनता कर्फ्यू पाळावा असे आवाहन केले. याबाबत मी आमदार नीलेश लंके यांच्यासह सभापती गणेश शेळके, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली आहे.

कोरोना नियमांची अंमलबजावणी कडक करावी. मात्र, नियम मोडणारांवर तहसीलदारांनी कारवाई करावी या कामात सर्व अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे.

- डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी.

