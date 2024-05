School Reopen : शालेय साहित्यांनी दुकाने सजली किरकोळ विक्रेत्यांकडून नगरमध्ये खरेदी, पालकांचा अल्प प्रतिसाद

At present there is a rush to the stationery vendors to purchase the goods of the retail stationery shopkeepers in the district. sakal

सकाळ वृत्तसेवा अहमदनगर : शाळांना सुरू होण्यास अजून २०-२२ दिवसांचा अवधी असला, तरी शालेय साहित्याची दुकाने सजली आहेत. या दुकानांमध्ये पाठ्यपुस्तकांची रेलचेल झालेली दिसून येत आहे. अहमदनगर शहरातील ठोक स्टेशनरी विक्रेत्यांकडे सध्या जिल्ह्यातील किरकोळ स्टेशनरी दुकानदारांची माल खरेदीसाठी गर्दी होत आहे. काही दुकानांमध्ये मुलांना घेऊन पालकही शालेय साहित्य खरेदीसाठी आलेले दिसून येत आहेत. उन्हाळी सुटी संपायला अजून २० ते २२ दिवसांचा कालवधी असल्याने पालकांची आतापासून शालेय साहित्य खरेदीचे नियोजन सुरू झालेले आहे. शहरातील स्टेशनरीची दुकानांमध्ये मालाची रेलचेल झालेली असून काही दुकानांमध्ये ग्राहकांची गर्दी दिसून येत आहे, तर काहींना ग्राहकांची प्रतीक्षा आहे. शाळा सुरू होण्याच्या अगोदर पाच दिवस ग्राहकांची मोठी गर्दी होते. ही बाब लक्षात घेऊन विक्रेत्यांनी दुकानांमध्ये साहित्य भरून ठेवलेले आहे. विशेष म्हणजे पालकांची कोणत्या वस्तूंना मागणी आहे, याची नोंद ठेवून त्या पध्दतीने साहित्य मागविलेले आहे. बाजारपेठेतील दुकानेही शाळेची दफ्तरे, आकर्षक वेगवेगळ्या रंगांच्या छत्र्या, रेनकोट पावसाळी चप्पल आदी वस्तूंनी सजली आहे. दफ्तरांना मागणी सध्या बाजारामध्ये सॅक, उभी दप्तरे उपलब्ध आहेत. ती २५० ते ९०० रुपये दरात विकली जात आहेत. दप्तरांना दरवर्षीच मागणी असते. आकर्षिक अशी दफ्तरे मुलांना आकर्षित करीत आहेत. कंपास बॉक्स, पाण्याची बाटली, टिफीन, स्केचपेन, रंगपेट्या, कव्हर्स, स्टीकर्स आदी वस्तूंना दरवर्षीच मागणी असते. सवलतीचा वर्षाव वह्यांसह शालेय साहित्य खरेदीवर आता शहरासह जिल्ह्यातील काही व्यावसायिकांनी १० ते २० टक्के सवलत देण्यास सुरुवात केलेली आहे. ही सवलत योजना ५०० रुपये खरेदीच्यावर दिली जात असून, या सवलतीचा जिल्ह्यात अनेक जण लाभ घेत आहेत. डिजिटल पाटीला मागणी पूर्वीप्रमाणे आता पाट्यांना मागणी कमी झालेली आहे. सध्या शाळांमध्ये वह्यांचा वापर केला जात आहे. पूर्वी खापरी पाट्यांना मागणी सर्वाधिक होती. त्याऐवजी आता डिजिटल पाट्या आलेल्या असून, पाटी ॲटोमॅटिक पुसली जात आहे. या पाटीला सर्वाधिक मागणी असल्याचे दिसून येत आहे. शंभर पाणी वही १०० ते ३०० रुपये डझन, दोनशे पाणी वही १५० ते ४०० रुपये डझन भाव आहे. या पेक्षाही कमी जास्त भाव दुकानांमध्ये आहेत, तसेच चित्रकला वह्यांमध्ये विविध प्रकारच्या वह्या असून त्या देखील किमती वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर दफ्तरांच्या किमतीत देखील वाढ झाली आहे.