नगरची महापालिका लपवतेय कोरोनाच्या मृतांचा आकडा, खरोखर बळी गेलेत एवढे

नगर ः कोरोनाबाधित मृतांच्या संख्येत तफावत आढळून आली आहे. यातून महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचा कारभार समोर आला आहे. प्रशासन कोरोनाबाधित मृतांची संख्या का लपवतेय, असा सवाल कॉंग्रेसचे माजी नगरसेवक निखील वारे व बाळासाहेब पवार यांनी केला आहे. पत्रकात वारे व पवार यांनी म्हटले आहे, की काही दिवसांपासून कोरोनाबाधित मृतांची संख्या वाढली आहे. त्यांच्यावर अमरधाममध्ये अंत्यसंस्कार केले जातात. मात्र, त्यातून कोरोना रुग्णांच्या मृतांच्या संख्येत तफावत असल्याचा संशय आला. मृत कोरोनाबाधितांवरील अंत्यसंस्काराबाबत मुलतानचंद बोरा ट्रस्टकडे चौकशी केली असता, ट्रस्टने आज दुपारपर्यंत 456 कोरोनाबाधित मृतांवर अंत्यसंस्कार केल्याचे सांगितले. तसे पत्र त्यांनी आम्हाला दिले. यासंदर्भातील बिल बूक, रिपोर्ट त्यांनी दाखविले. मात्र, कोरोनाबाधित मृतांचा आजचा सरकारी आकडा 300 आहे, दुसरीकडे अमरधाममध्ये 456 मृतांवर अंत्यसंस्कार केले आहेत. त्यामुळे मृतांच्या संख्येत मोठी तफावत आढळून येते. शिवाय हिंदू धर्मातील मृतांवर अमरधाममध्ये अंत्यसंस्कार केले जातात. इतर जाती-धर्मातील कोरोनाबाधित मृतांचा आकडा वेगळाच आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांचा आकडा मोठा आहे. प्रशासन मृतांची संख्या का लपवित आहे, असा सवाल वारे व पवार यांनी केला आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Ahmednagar Municipal Corporation is hiding the death toll of Corona