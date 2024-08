Ahmednagar Leopard News: चितळी तालुका राहाता येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात साडेतीन वर्षीय मुलाचा मृत्यू; गावावर शोककळा

श्रीरामपूर : अंगणात खेळत असलेल्या साडेतीन वर्ष वयाच्या प्रथमेश मयूर वाघ या चिमुरड्यावर बिबट्याने हल्ला करून घरापासून सहाशे फूट अंतरावर फरफटत नेल्याने मुलाचा जागेवरच मृत्यू झाला. या घटनेने गावावर शोककळा पसरली आहे. वनविभागाचा हलगर्जीपणा या बालकाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांकडून वनविभागाविषयी संताप व्यक्त होत आहे. (Three half year old boy dies in leopard attack in Chitali Rahata)