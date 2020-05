या शहराची हवा शुद्ध पण नदी अस्वच्छ 

नगर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात लॉकडाउन लागू केले. 25 मार्चपासून लॉकडाउन असल्याने वाहनांसह कारखाने बंद आहेत. त्यामुळे शहरासह जिल्ह्यातील हवा शुद्ध झाली आहे. मात्र शहरातील सांडपाणी सीना नदीत कोणतीही प्रक्रिया न करता सोडले जात आहे. त्यामुळे सीना नदी अस्वच्छच आहे. उन्हाळ्यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन झाल्याने सीनेच्या प्रदुषणात अजून भरच पडली आहे. लॉकडाउन सुरू होताच पोलिस कारावाईच्या भीतीने वाहनांची चाके थांबली. कारखाने बंद झाले. त्यामुळे हवेतील प्रदूषण पूर्णपणे थांबले. सध्या अत्यावश्‍यक सेवेतील वाहनेच सुरू आहेत. मात्र, त्यांची संख्या नगण्य असल्यामुळे प्रदुषणाला बराच आळा बसला आहे. बांधकामे व वाहने बंद असल्याने धुळीचे प्रमाणही कमी झाले आहे. त्यातून शहरासह ग्रामीण भागातील हवाही शुद्ध झाली आहे. आजारी पडणाऱ्यांची संख्याही कमी झाली आहे. जिल्ह्यात हवेचे किती टक्के शुद्धीकरण झाले, याची तपासणी करण्यासाठी असलेली यंत्रणाच उपलब्ध नाही. सावेडी येथे प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे कार्यालय असले, तरी तेथे कुठल्याच प्रदुषणाची नोंद झालेली नाही. शहरातील हवामानाची अचूक नोंद व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने हवेची गुणवत्ता तपासण्याचे यंत्र बसविण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. हे यंत्र न्यू आर्टस, कॉमर्स ऍण्ड सायन्स महाविद्यालयात बसविण्याचा प्रस्ताव आहे मात्र, लॉकडाउनमुळे हे यंत्र बसविता आले नाही. शहरातील सर्व प्रकारचे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता सीना नदीमध्ये सोडले जाते. याबाबत राष्ट्रीय हरित लवाद व महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला वेळोवेळी नोटिसा दिलेल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेने सांडपाणी व मलनिस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प तयार करण्यास सुरवात केली आहे. शहरात भुयारी गटाराचे काम सुरू असून हे सर्व पाणी मोठ्या पाईपने वाकोडी (ता. नगर) येथील महापालिकेच्या मलनिस्सरण प्रकल्पात नेऊन त्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेतून स्वच्छ होणारे पाणी आसपासच्या शेतकऱ्यांना मोफत देण्यात येईल. उर्वरित स्वच्छ पाणी नदीत सोडण्यात येणार आहे. यातून तयार होणारे खत महापालिका अल्पदरात शेतकऱ्यांना विकणार आहे. हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. आगामी जून महिना अखेर हा प्रकल्प कार्यान्वीत होणार होता. मात्र लॉकडाउनमुळे या प्रकल्पाचे कामही बंद आहे. शहरात महापालिकेचे सफाई कर्मचारी रोज सफाई करत आहेत तसेच शहरात 65 घंटागाड्या धावत असल्याने शहरात कचरा मात्र उरलेला नाही. लॉकडाउनमुळे नगरमधील हवा शुद्ध झाली; परंतु सध्या यंत्र बसविलेले नसल्याने ते स्पष्ट होत नाही. केंद्राने हवेची गुणवत्ता तपासणीसाठी यंत्र बसविण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र, लॉकडाउनमुळे ही प्रक्रिया थांबली आहे.

- संजीव रेदासणी, उपप्रादेशिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नगर. महापालिकेचा मलनिस्सारण प्रकल्प जून अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या दिशेने काम सुरू होते. लॉकडाउन आल्यामुळे हे काम सध्या बंद आहे. लॉकडाउन सुटताच तीन महिन्यात हे काम पूर्ण करण्यात येईल.

- महादेव काकडे, पाणी विभाग प्रमुख, महापालिका, नगर

