आंबेडकरांचा वाढदिवस अन तोही मे महिन्यात... 

अहमदनगर : भारतातच नव्हे तर जगभरात आंबेडकर जयंती 14 एप्रिल रोजी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. मिरवणूक, आंबेडकरी जलसा अशा विविध कार्यक्रमांची त्यानिमित्त रेलचेल असते. मात्र, नगरमध्ये ही जयंती तब्बल महिनाभर उशिराने झाली होती. 69 वर्षांपूर्वीची ती घटना आहे. नगरमधील हा पहिलाच जयंती कार्यक्रम होता. त्यावेळी शहरातून जंगी मिरवणूक निघाली होती. भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा तो 59वा वाढदिवस होता. ते साल होते 11 मे 1951. या वाढदिवसाला नगर शहर व परिसरातील बांधव उपस्थित होते. वाढदिवसापूर्वी शहरातून मिरवणूक व विविध कार्यक्रमांचे आयोजनही केले होते. हा कार्यक्रम ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन (दलित फेडरेशन)चे नगर दक्षिण जिल्हाध्यक्ष मरिबा गायकवाड व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आयोजित केला होता. या कार्यक्रमाच्या स्मृती मरिबा गायकवाड यांचे पणतू कौशल व सिद्धार्थ गायकवाड यांनी जागविल्या. वास्तविक पाहता डॉ. आंबेडकरांचा जन्मदिवस 14 एप्रिल रोजी असतो. मात्र, कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव महिन्यानंतर त्यांनी कार्यक्रम करण्यास परवानगी दिली, असे चळवळीतील नेते सांगतात. अस्पृश्‍य समाजसेवक संस्थेच्या स्थापनेला उपस्थितीया कार्यक्रमाच्या आठवणी सांगताना कौशल म्हणतात, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय उपचार, सामाजिक कार्यक्रम, सहकाऱ्यांची भेटीसाठी नेहमी नगरला येत. माझे पणजोबा मरिबा मारूती गायकवाड हे डॉ. आंबेडकर यांचे निष्ठावान कार्यकर्ते होते. त्यांनी 1936मध्ये तरूण अस्पृश्‍य समाजसेवक नावाची संस्था स्थापन केली होती. या संस्थेच्या स्थापनेवेळी खुद्द डॉ. आंबेडकर उपस्थित होते. त्यावेळीही होते उत्तर, दक्षिण जिल्हाध्यक्ष

डॉ. आंबेडकर यांनी ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनची स्थापना केली. या फेडरेशनचे माझे पणजोबा नगर दक्षिण जिल्हाध्यक्षही होते. डॉ. आंबेडकर घरी येऊन गेल्याचे वडील सीताराम व आजोबा सांगत. शेड्युल फेडरेशनच्या तत्कालीन कामकाजासंदर्भातील डायऱ्या व कागदपत्रे अजूनही आमच्या घरी सुरक्षित आहेत. या कागदपत्रांत आम्हाला डॉ. बाबासाहेबांच्या 59व्या वाढदिवसाचे पुरावे सापडले. पणजोबा त्या काळी नोकरी करायचे. आर्थिक स्थिती बेताची असतानाही त्यांनी जयंती कार्यक्रमाचे नियोजन केले होते.तसेच समाजसेवेतही त्यांचा पुढाकार असे. इथे दिले होते निमंत्रण

या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिका हस्तलिखित होती. माझ्या आजोबांनी त्या लिहून नगर शहरातील माळीवाडा, नालेगाव, बोल्हेगाव, सिद्धार्थनगर (वैतागवाडी), स्टेशन परिसर, मंगलगेट, गांजा डेपो, भिंगार आदी ठिकाणी समाज बांधवांना पाठविली होती. या मार्गे निघाली मिरवणूक

11 मे 1951 रोजी सायंकाळी सहा वाजता एसटी बसस्थानक ते कौलारू कॅम्प (सर्जेपुरा)पर्यंत जल्लोषात मिरवणूक काढण्यात आली. रात्री 9 वाजता जाहीर सभा झाली. या सभेत केशव घंगळे, मारूती म्हस्के, शिवाजी सांगळे, आबाजी समृद्धे, शांताबाई दाणी, मरिबा गायकवाड आदींची भाषणेही झाली. रात्री 12नंतर आंबेडकरी जलसा व गायन कार्यक्रम झाला, अशी आठवणही कौशल व सिद्धार्थ गायकवाड यांनी सांगितली. बाबासाहेब हे कार्यकर्त्यांचे मन मोडत नसत. त्या काळी प्रत्येकालाच त्यांच्या वाढदिवसाला उपस्थित राहता यायचे नाही. त्यांच्या उपस्थितीनेही चळवळीतील लोकांना प्रेरणा मिळायची. त्या काळी झालेल्या वाढदिवसाचे पुरावे गायकवाड कुटुंबाकडे आहेत.

- परिमल निकम,

यंत्र अभियंता, महापालिका तथा आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक.

