अकोले ( अहमदनगर ) : ई- लर्निंग म्हणजे काय रे भाऊ म्हणत महादू गंगाड ( खैरवाडी ) ने सरकारलाच सवाल करत घरात खायला भाकर मिळणं मुश्किल झालंय त्यात पोराला मोबाईल कुठून घेऊन द्याचा ? तुमचं ई- लर्निंग गेलं खड्ड्यात माझं पोर असल्या उद्योगात पडणार नाही . सरकार खावटी देईना त्यामुळे उपासमार होतेय . त्यात शाळेत येऊ नका पण मोबाईल घ्या , असं सांगितले जात आहे . शेळ्या मेंढरं वळल पण तुमचं हे महागाच शिक्षण नको , आदिवासी भागातील पालकांची ही प्रातिनिधिक भूमिका आहे . शाळा बंद आहेत , शिक्षक विद्यार्थी गोळा करण्यासाठी पालकांच्या दारात आहेत . मुलांना घरीच राहू द्या , त्यांना इ लर्निंग पद्धतीने शिक्षण देऊ . फक्त मोबाईल पाहिजे पण हा मोबाईल किमान सात हजार रुपयांचा कोरोनामूळे रोजगार नाही . शेती करावी तर मजूर नाही मजूर मिळाला तर त्याला मजुरी द्यायला पैसे नाही . घरात सात माणसे त्यात तीन पोरं शाळेत . त्यातील दोन आश्रम शाळेत एक माध्यमिक शाळेत महादूला दीड एकर क्षेत्र तेही पावसाळ्यात पिकते . इतर आठ महिने मजुरी तीही नारायणगावाला , त्यात ही नवीन शिक्षण पद्धती , त्यामुळे शिक्षण नको पण मोबाईल मागू नको , अशी आदिवासी पालकांची मानसिकता आहे . अतिदुर्गम भागात नेटवर्क नसल्याने रेंज नाही . सगळेच अडचणीचे ठरत असल्याने शिक्षक , पालक , विद्यार्थी अडचणीत आहेत . नुकतीच राजूर येथे तालुक्यातील पेसा ग्रामपंचायत सरपंच यांची समिती स्थापन झाली . त्यात त्यांनी पहिला ठराव सरकारने मुलांना मोबाईल व आदिवासी भागात टॉवर्स उभारून द्यावेत , अशी एकमुखी मागणी केली आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Anger among tribal parents over e-learning education in Akole taluka