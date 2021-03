कौतुकीच्या पुलाचं असंही कौतुक! उद्घाटनाआधीच तोडण्यास सुरवात

सोनई (अहमदनगर) : सोनई-शनिशिंगणापुर रस्त्यावरील कौतुकी नदीवर लाखो रुपये खर्चून पुल बांधला खरा, मात्र उद्घाटनाच्या अगोदरच बांधलेला पूल तोडण्यास सुरुवात झाली आहे. 'कौतुकी'च्या पुलाचा विषय कौतुकाचाच ठरला आहे. शनिशिंगणापुर येथे शनिदर्शनाला होणारी मोठी गर्दी लक्षात घेवून केंद्र सरकारने खास बाब म्हणून शिंगणापुर-राहुरी या २२ किमी रस्त्यासाठी एकशे अकरा कोटी रुपयाचा निधी दिला. दोन वर्षांपूर्वी प्रत्यक्ष काम सुरु झाले. सुरुवातीपासून या रस्त्याला 'चालढकल'ची साडेसाती लागली आहे. खडीकरण, मजबूती, पुलाचे काम व सिमेंट रस्त्याच्या कामांबाबत तक्रारीचा सूर होता. कौतुकी नदीवरील पुलावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असताना संबंधित ठेकादाराने सिमेंटच्या नळ्या टाकून दगड, मुरुमात पुलाचे काम केले. याबाबत 'सकाळ ' मधून आवाज उठविण्यात आला होता. पुलाचे काम पूर्ण करुन वाहतूक सुरु झाली होती. उद्घाटनाच्या अगोदर बांधण्यात आलेला पूल पोकलेनच्या साह्याने पाडण्याचे काम सुरु झाले आहे. पावसाळ्यात रामझिरा व लेंडगा ओढ्यास मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून येते. पूरस्थिती लक्षात घेवून येथील पूल मोठ्या मो-याचा आवश्यक आहे. अशी ग्रामस्थांची मागणी लक्षात घेवून नवीन पुलाचे काम करण्यात येईल. राहिलेले रस्त्याचे काम लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, असे गुलशन एजन्सीच्या वतीने सांगण्यात आले

Web Title: The appreciation bridge built before the inauguration has begun to break down