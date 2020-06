VDO : जुन्या साड्या आहेत का घरात? हे बघा काय करता येते त्यांचे... 

संगमनेर : कलेच्या नवनिर्मितीसाठी धर्म, पंथ, प्रांत कशाचेही बंधन राहत नाही. आपल्या माहेरी जोपासलेल्या कलेचा वापर करून, संगमनेरातील गृहिणी जुन्या टाकाऊ साड्यापासून सुंदर पायपुसण्या तयार करीत आहे महिला आणि साड्या हे एक विचित्र नाते आहे. कितीही साड्या घेतल्या तरी कोणत्याही महिलेचे समाधान होत नाही. नवीन साड्या आल्यानंतर जुन्या झालेल्या व वापरात नसलेल्या साड्या बोहारणीला देण्याकडे किंवा दारावर येणाऱ्या फेरीवाल्याला देऊन त्यातून प्लास्टिकच्या वस्तू घेण्याकडे महिला वर्गाचा कल असतो. मात्र घरातील जुन्या साड्यांचा वापर करून त्यापासून कलात्मक पायपुसणी तयार करण्याची कला मध्य प्रदेशामध्ये जोपासली जाते. घरोघरी गृहिणी त्यांच्या फावल्या वेळेत आपल्या स्वतःसाठी आकर्षक पायपुसण्या तयार करतात. हा कलाप्रकार अत्यंत सोपा असला तरी त्यासाठी लागणारी अंगमेहनत व चिकाटी असल्यास, कुणालाही सहज शिकणे शक्‍य आहे. याचा प्रत्यय लॉकडाऊनच्या काळात संगमनेरात आला. मध्य प्रदेशमधील रणगाव या खंडवा जिल्ह्यातील रेणुका बळीराम कागडे या गृहिणी विवाहानंतर संगमनेरमध्ये स्थायिक झाल्या आहेत. त्यांचे पती नगरपालिकेकडे सेवा करतात. यांच्याकडे फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्या मातु:श्री गीताबाई दिनेश जेधे या वैद्यकीय उपचारासाठी संगमनेरात आल्या होत्या. मात्र त्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्याने देशभरात झालेले लॉकडाऊन आता पाचव्या टप्प्यात आले आहे. या दरम्यान आंतरराज्य वाहतूक बंद असल्याने त्यांना मध्य प्रदेशातील गावी जाणे शक्‍य झाले नाही. दरम्यानच्या काळात रेणुका कागडे यांनी आईला साध्य असलेली पायपुसणी बनवण्याची कला शिकून घेण्याचे ठरवले. यासाठी घरातील रंगीबेरंगी साड्यांचा वापर करून अत्यंत सुंदर अशी चौकोनी आकाराची पायपुसण्या तयार केल्या आहेत. कुठल्याही साधनाविना केवळ हाताने गाठी मारून तयार केलेली पायपुसणी अत्यंत टिकाऊ आहेत. त्यांना अवगत झालेली ही कला त्या आता त्यांच्या बहिणी व कन्येला शिकवत आहेत. एक पायपुसणे बनवण्यासाठी सरासरी एक दिवसाचा वेळ लागतो. जुन्या साड्या फेकून देण्यापेक्षा त्याचा सकारात्मक वापर करून सुंदर कलाकृती बनवता येतात या साड्याचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात पायपुसणी तयार केल्यास सरासरी 100 रुपये नगाप्रमाणे यांना सहज किंमत येऊ शकते. यातून एक गृहिणी तिच्या फावल्या वेळेत छोटासा गृहोद्योग करू शकते असे मत रेणुका कागडे यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केले.

