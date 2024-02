attempted firing on corporator pathare crime against five persons including minor three in custody Sakal

सकाळ वृत्तसेवा पारनेर : पारनेर नगरपंचायतीचे नगरसेवक युवराज पठारे यांच्यावर एका अल्पवयीन मुलाने आज गावठी पिस्तुलातून गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. बसस्थानकासमोर असलेल्या एका हॉटेलात सकाळी पावणे दहाच्या सुमारास हा थरार घडला. याप्रकरणी पारनेर पोलिसांनी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पठारे हे दिग्विजय हॉटेलमध्ये मित्रांसमवेत गप्पा मारत बसले होते. यावेळी रांजणगाव मशीद येथील एक अल्पवयीन मुलगा तेथे आला. त्याने गावठी पिस्तूल काढून थेट पठारे यांना गोळी घालण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने पिस्तुलातून गोळी सुटली नाही. त्यामुळे पठारे थोडक्यात बचावले. पठारे यांच्या मित्रांनी तत्काळ त्या अल्पवयीन मुलाच्या हातून गावठी कट्टा हिसकावून त्याला पकडले. परंतु त्यानंतरही त्या मुलाने खिशातून चाकू काढत पठारे यांच्यावर वार करण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, पठारे यांच्या फिर्यादीनुसार पारनेर पोलिसांनी महेश राजू खेडेकर (रा. पारनेर), ओमकार गणेश मुळे (रा. देवीभोयरे फाटा, ता. पारनेर) यांच्यासह दोघे अनोळखी व एक अल्पवयीन मुलगा अशा पाच जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. अल्पवयीन मुलासह अन्य दोघांना पारनेर पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक समीर बारवकर करत आहेत. आमदारांनी घेतली भेट खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी दूरध्वनीवरून, तर आमदार नीलेश लंके, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती काशीनाथ दाते, भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विश्वनाथ कोरडे, राहुल शिंदे, सुनील थोरात, सागर मैड, सुरेश पठारे यांनी पठारे यांची भेट घेऊन हल्ल्याची चौकशी केली. मी नेहमीप्रमाणे मित्रासोबत हॉटेल दिग्विजयवर बसलो होते. अचानक हा मुलगा तेथे आला व त्याने गावठी पिस्तूल रोखत फायर केले. मात्र, त्यातून गोळी सुटली नाही. मित्रांनी व मी तातडीने त्याच्या हातातील पिस्तूल हिसकावून घेतले. जुन्या राजकीय वैमनस्यातून हा हल्ला झाला आहे. - युवराज पठारे,नगरसेवक, पारनेर.