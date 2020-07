बेलापूर चार दिवस बंद; प्रशासनाचा कडक निर्णय 

श्रीरामपूर : तालुक्‍यातील बेलापूर गावात कोरोना रुग्ण आढळून आल्याने संबंधित रुग्ण राहत असणारा 200 मीटरचा परिसर पूर्णपणे "सील' करण्याची सुचना प्रांताधिकारी अनिल पवार यांनी केली. त्यानुसार, गावात चार दिवस कडकडीत बंद ठेवण्याचा निर्णय आज कोरोना ग्रामसमितीच्या बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला. प्रांताधिकारी पवार, तहसीलदार प्रशांत पाटील यांनी आज सकाळी कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेल्या परिसराची पाहणी केली. या वेळी बंद करण्यात आलेल्या परिसरातून नागरिक ये-जा करीत असल्याचे निदर्शनास आल्याने, हा परिसर पूर्णपणे "सील' करण्यात आला. गावकऱ्यांना विविध सूचना एकाही व्यक्तीस बाहेर पडू देऊ नका, परिसरातील सर्वांची आरोग्य तपासणी करा, गावात फवारणी करा, संबंधित रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या सर्वांना क्वारंटाईन करा, अशा सूचना पवार व पाटील यांनी केल्या. तलाठी कैलास खाडे, पोलिस नाईक रामेश्वर ढोकणे, ग्रामसेवक सग्रांम चांडे, पोलिस पाटील अशोक प्रधान, वैद्यकीय अधिकारी देविदास चोखर उपस्थित होते. बेलापूर : कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेल्या परिसराची पाहणी करताना प्रांताधिकारी अनिल पवार, तहसीलदार प्रशांत पाटील व इतर. स्वत:हून आरोग्य तपासणी करा परिसरातील साडेचारशे कुटुंबांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. कोरोनाबाधित रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या सात जणांना क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. संबंधित रुग्णाच्या संपर्कातील व्यक्तींनी स्वतःहून आरोग्य तपासणी करुन घ्यावी असे आवाहन डॉ. चोखर यांनी केले. ग्रामसमितीची बैठक दरम्यान, ग्रामविकास अधिकारी चांडे यांनी कोरोना ग्रामसमितीची तातडीची बैठक घेतली. बैठकीत चार दिवस गाव पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गावातील नागरिकांची आरोग्य तपासणी करून फवारणी करावी, नियम न पाळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, बाहेरगावांहून आलेल्या व्यक्तीची नोंद करावी, बैठकीत ठरलेल्या विषयांवर तातडीने कार्यवाही व्हावी, असे सर्वानुमते ठरले. हेही वाचा : घरफोडी विसरणार नाही : औटी बैठकीस जिल्हा परिषद सदस्य शरद नवले, पंचायत समिती सदस्य अरुण नाईक, सरपंच राधाताई बोंबले, उपसरपंच रवींद्र खटोड, भरत साळुंके, अभिषेक खंडागळे, सुनील मुथा, देविदास देसाई, प्रशांत लढ्ढा, शांतीलाल हिरण, राजेश खटोड, चंद्रकांत नाईक उपस्थित होते.

