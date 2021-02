'बर्ड फ्लू'मुळे 89 जणांचे साडे सात लाखांचे नुकसान

अहमदनगर : 'बर्ड फ्लू'मुळे जिल्ह्यातील 89 कुक्कटचालकांना सुमारे साडेसात लाखांचे नुकसान झाले. त्यातील 83 कुक्कटचालकांना मदत करण्यात आली असून, सहा कुक्कटचालकांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. अहमदनगरच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा जिल्ह्यातील चिचोंडी पाटील (ता. नगर), सडे (ता. राहुरी), शिंदोडी (ता. संगमनेर), वासुंदे (ता. पारनेर) येथील एकूण 89 कुक्कटपालकांच्या आठ आठवड्यापर्यंतच्या 7967 व आठ आठवड्यांपेक्षा जास्त वयाच्या 6545, अशा एकूण 14 हजार 512 कोंबड्यांची विल्हेवाट लावण्यात आली. त्यात 7 लाख 48 हजार 390 रुपयांचे नुकसान झाले. हे ही वाचा : शिवसेनेला नेवासा तालुक्यात लागली लॉटरी तसेच, 4272 रुपयांची 750 अंडी व 1200 किलो खाद्य नष्ट करण्यात आले. असे एकूण 7 लाख 67 हजार 62 रुपयांचे नुकसान झाले. त्यातील चिचोंडी पाटील, सडे, शिंदोडी येथील कुक्कटपालकांच्या खात्यांवर नुकसानभरपाई जमा करण्यात आली आहे. वासुंदे येथील सहा कुक्कटपालकांच्या 3 लाख 7 हजार 640 रुपयांची नुकसान भरपाई खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

