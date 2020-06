कोरोनाची काळी किनार, तरी हिरव्या वनराईवर प्रकाशफुलांची पखरण 

अकोले : पावसाचे रविवारी आगमन होताच सोमवारी सह्याद्रीच्या डोंगररांगांतील झाडांवर लक्ष लक्ष काजवे प्रकाशमय झाले आणि यंदाच्या काजवा महोत्सवाची सुरवात झाली. हिरव्या वनराईवरील ही प्रकाशफुलांची पखरण अनुभवण्यासाठी यंदा कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे पर्यटकांना येता येणार नाही. त्यामुळे या पर्यटकांमुळे फुलणारे व्यवसाय मात्र कोमेजले आहेत आणि व्यावसायिकही हिरमुसले आहेत. भंडारदरा परिसरातील निसर्ग ऋतुमानानुसार बदलत असतो. पावसाळ्यातील जलोत्सव, ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरमधील फुलोत्सव आणि जून महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात भंडारदरा- घाटघर- कळसूबाई परिसरातील हजारो झाडांवर काजव्यांची ही मायावी दुनिया अवतरते. कळसूबाईच्या पायथ्याशी वसलेल्या घाटघर, उडदावणे, पांजरे, मुरशेत, मुतखेल, कोलटेंभे, भंडारदरा, चिचोंडी, बारी, मुळा परिसरात पाचनई, कुमशेत, शिरपुंजे या आदिवासी खेड्यांच्या शिवारात, तसेच रंधा धबधब्याजवळ झाडे लक्षावधी काजव्यांनी लगडली आहेत. हिरडा, बेहडा, सादडा, जांभूळ, आंबा, उंबर अशा निवडक झाडांवरच काजव्यांचा हा काही दिवसांचा अद्‌भुत खेळ चालतो. ज्या झाडांवर काजव्यांची काही क्षणांची का होईना वस्ती असते, ती झाडे रात्रभर प्रकाशफुलांनी लगडलेली दिसतात. झाडांच्या खोडांवर, फांद्यांवर, पानांवर काजव्यांचे पुंजके एका विशिष्ट लयीत लुकलुकतात. जणू ऐकू न येणाऱ्या संगीताच्या तालावर लाखो दिव्यांची उघडझापच. त्यामुळे झाडांवर होणारी काजव्यांची प्रकाशफुले डोळ्यांना सुखावतात. पाहता-पाहता आपण भान हरपून जातो. डोंगरदऱ्यांतील रस्ते, टेकड्या या काळात पर्यटकांच्या गर्दीने फुलून जातात. हेही वाचा ः सर्वदूर पावसाची हजेरी आणि या कामाला आला वेग पर्यटक दिसल्यास होणार कारवाई

निसर्गाचा हा मनोहारी आविष्कार डोळ्यांत साठविण्यासाठी मुंबई, ठाणे, नगर, नाशिक, पुणे या व अन्य जिल्ह्यांतून पर्यटक येथे गर्दी करतात. मात्र, या वर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे वन विभाग व स्थानिक ग्रामस्थांनी त्यांना येण्यास बंदी घातली आहे. कळसूबाई अभयारण्य वनपरिक्षेत्र अधिकारी डी. डी. पडवळ यांनी सर्व नाके बंद करून बंदोबस्त वाढविला आहे. पर्यटक अथवा अज्ञात व्यक्ती परिसरात दिसल्या, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे पडवळ यांनी सांगितले. पर्यटक येणार नसल्याने त्यांच्यामुळे होणाऱ्या मोठ्या व्यवसायाला परिसरातील लहान-मोठे व्यावसायिकही मुकणार आहेत. त्यामुळे पर्यटक तर हिरमुसले असणारच; पण येथील व्यावसायिकही हिरमुसले आहेत.

