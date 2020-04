ऋषी कपूर यांच्या डपलीचा सूर मुलखा वेगळ्या गावात अजूनही घुमतोय...

सोनई : ऋषी कपूर यांचे चित्रपट रसिकांच्या मनात घर करून बसले आहेत. बोल राधा बोल..सारखी गाणी त्यांच्यामुळे अजरामर झाली. डपलीवाले डपली बजा..हे त्यातलंच एक गीत. त्या मोहिनी घालणाऱ्या गाण्यावर आता डपली वाजणार नाही. कारण डपलीवालाच कायमचा या जगातून निघून गेला आहे. असे असले तरी मुलखावेगळं गाव म्हणून जगात परिचित असलेल्या शनिशिंगणापुरात त्यांच्या डपलीचा आवाज ऐकू येतो आहे. ॠषी कपूर यांनी सन २००३मध्ये शनिशिंगणापुरात भेट दिली होती. दर्शनानंतर संपुर्ण गावात पायी फेरफटका मारत मुलखावेगळं गाव पाहत मनमुराद गावरान जेवणाचा आस्वाद घेतला होता.

रसिक चाहत्यांनी या आठवणीला सोशल मीडियावर उजाळा दिला आहे. हेही वाचा - शाब्बास रे पठ्ठ्या - क्वॉरंटाइन युवकाने बनवले व्हेंटिलेटर कपूर परीवारातील शम्मी कपूर, शशी कपूर हे सन १९९५ नंतर तीन-चार वेळा शनिशिंगणापुरात आले होते. सन २००३ मध्ये ॠषी कपूर प्रथमच दर्शनासाठी आले होते. केशरी रंगाचे वस्र घालून त्यांनी चौथ-यावर

जात स्वयंभू शनिमुर्तीला तेलाचा अभिषेक घातला होता. त्यावेळचे अध्यक्ष स्व.बाबुराव बानकर यांनी त्यांचा प्रसाद व फेटा बांधून सत्कार केला.

महाराष्ट्रीन स्वागताने ते भारावून गेले होते. त्यावळचे जनसंपर्क व सुरक्षाधिकारी राजेंद्र जोंधळे

यांनी त्यांना गावातील दरवाजा व कडी-कुलूप नसलेली घरे दाखविली. यावेळी त्यांच्या समावेत सुरेश बानकर व संदीप अट्टल उपस्थित होते. हावरीची चटणी... "कांदा..मुळा..भाजी..अवघी विठाई माझी" प्रमाणे जोंधळे यांच्या घरी मेथीची भाजी, हावरीची चटणी, बाजरीची भाकरी व कांदा, मुळा तोंडी लावत गावरान जेवणाचा आस्वाद घेतला. त्यांनी सोनईतील जगदंबादेवी नवरात्र सोहळ्यास भेट देवून चिमुकल्यांचे कौतुक केले होते. कपूर यांच्या निधनानंतर या आठवणीला चाहत्यांनी उजाळा दिला.



