Ahmednagar Crime News : श्रीरामपूर तालुक्यातील नाऊरला पतीकडून पत्नीची निर्घृण हत्या

Ahmednagar Crime News : चारित्र्याच्या संशयावरून पतीने पत्नीची अत्यंत निर्दयीपणे निर्घृण हत्या केल्याची घटना नाऊर (ता.श्रीरामपूर) दुपारी बारा ते तीन वाजेच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी तालुका पोलिसांनी पतीला अटक केली आहे. (Brutal murder of wife by husband at Naur in Srirampur taluka Ahmednagar Crime News)

निर्मला शांताराम देसाई (वय ४२) असे हत्या करण्यात आलेल्या महिलेचे नाव आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, नाऊऱला निर्मला देसाई व पती शांताराम खंडेराव देसाई हे दोघे राहतात. त्यांना एक मुलगा व एक मुलगी असून दोघेही विवाहित आहेत.

मुलगा पुणे, तर मुलगी अकोले येथे राहते. पती-पत्नीमध्ये संशयावरून नेहमी वाद होत. आज (ता.२७) शांताराम याने पत्नी निर्मलाचे पाय घरातील बाजीला साखळीच्या सहाय्याने बांधून तिला लाकडी दांड्याने मारहाण केली.

तसेच झालेल्या जखमांवर मीठ चोळले. त्यानंतर कपड्याच्या सहाय्याने गळा आवळून जीवे ठार मारले. यावेळी फिर्यादी जयश्री देसाई व नातेवाईक मदतीला धावले असता त्यांनाही दमदाटी करण्यात आली.

या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपअधिक्षक संदिप मिटके, तालुका पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक दशरथ चौधरी, उपनिरीक्षक अतुल बोरसे हे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी निर्मला देसाई यांचा मृतदेह येथील साखर कामगार रुग्णालयात पाठविला. याप्रकरणी पती शांताराम यास पोलिसांनी अटक केली आहे.

याप्रकरणी जयश्री शरद देसाई (रा. त्रिभुवन वस्ती, नवीन नायगाव) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून तालुका पोलिसांनी खूनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, मयत निर्मला हिचे हात, पायाला फॅक्चर आहे. तसेच डोक्यात टणक वस्तू मारले असून तसेच गळा आवळल्याचा प्राथमिक अंदाज साखर कामगार रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.रवींद्र जगधने यांनी व्यक्त केला आहे.