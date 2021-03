शेवगाव बालमटाकळी येथे दोघांवर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल

शेवगाव (अहमदनगर) : घराशेजारी राहणा-या महिलेच्या घरात जबरदस्ती शिरुन तिचा विनयभंग केल्याप्रकरणी बालमटाकळी (ता. शेवगाव) येथील दोन सख्ख्या भावाविरुध्द शेवगाव पोलिस ठाण्यात संबंधित महिलेच्या फिर्यादीवरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनिल संतोष मोरे व ज्ञानेश्वर संतोष मोरे दोघे राहणार बालमटाकळी (ता. शेवगाव) अशी दोन्ही आरोपींची नावे आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप याबाबत फिर्यादीत म्हटले आहे की, बालमटाकळी येथे राहणा-या ४० वर्षीय महिलेच्या घरात सोमवार (ता.८) रात्री ८.३० च्या सुमारास अनिल व ज्ञानेश्वर हे दोघे जबरदस्तीने शिरले. त्यावेळी महिलेचा पती गावातील मेडीकलमधून गोळया आणण्यासाठी गेला होता. त्यावेळी घरात आलेल्या अनिल याने तु आम्हाला दोघाला खुप आवडतेस आम्ही दोघे तुला सोडणार नाही. असे म्हणत मिठी मारत लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन केले. तर ज्ञानेश्वर याने ही शरिराशी झटापट केली. तेव्हा घरात असलेली संबंधित महिलेची मुलगी मोठयाने ओरडल्याने दोघांनी घडलेला प्रकार जर कोणाला सांगितला. तर तुझ्या मुलीला जीवे मारुन टाकु अशी धमकी देवून शिवीगाळ करीत दोघे ही निघून गेले.

Web Title: A case of molestation has been registered against two persons at Shevgaon Balamatakali