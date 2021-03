मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांची नगरमध्ये तलाठी परीक्षेत तोतयागिरी, अकराजण सापडले

नगर : तलाठी संवर्गातील 84 जागांसाठी झालेल्या परीक्षेत जिल्ह्यात 11 डमी उमेदवार आढळून आले. जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्याविरुद्ध फसवणूक करणे, तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हे दाखल केले आहेत, अशी माहिती तहसीलदार माधुरी आंधळे यांनी दिली. तलाठी पदाच्या 84 जागांसाठी 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. महापरीक्षा पोर्टलमार्फत 2 ते 27 जुलै 2019 दरम्यान ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आली. त्या परीक्षेतील उमेदवारांची गुणवत्ता प्रारूप यादी 23 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झाली. जिल्हा निवड समिती सदस्यांनी 3 ते 7 जानेवारी 2020दरम्यान गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली. हेही वाचा - तरूणाने गोळी मारून केली आत्महत्या काही उमेदवारांनी परीक्षा आवेदनपत्र सादर करतानाचा फोटो, तर काही उमेदवारांनी परीक्षा देताना प्रवेशपत्रावरील फोटो आणि प्रत्यक्षातील उमेदवाराचा फोटो, तसेच काहींच्या स्वाक्षऱ्यांत तफावत आढळून आली. या परीक्षेतील गुणवत्ता यादीतील 11 उमेदवार संशयास्पद आढळून आले. सर्व अकरा डमी विद्यार्थी हे जालना आणि औरंगाबाद तालुक्यातील आहेत. त्यांच्याविरुद्ध फसवणूक करणे, तोतयागिरी करणे, तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यान्वये कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

