देवळाली प्रवराच्या उपनगराध्यक्षपदी चोथे

राहुरी: देवळाली प्रवराच्या उपनगराध्यक्षपदी अण्णासाहेब चोथे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे निवडप्रक्रिया पार पडली. प्रकाश संसारे यांनी उपनगराध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने हे पद रिक्त होते. पीठासीन अधिकारी तथा प्रांताधिकारी दयानंद जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवार) निवडीसाठी सभा घेण्यात आली. मुख्याधिकारी अजित निकत यांनी त्यांना साह्य केले. नगराध्यक्ष सत्यजित कदम, मावळते उपनगराध्यक्ष प्रकाश संसारे, गटनेते सचिन ढूस, नगरसेवक बाळासाहेब खुरूद, संजय बर्डे, आदिनाथ कराळे, ज्ञानेश्‍वर वाणी, शैलेंद्र कदम, नंदा बनकर, ऊर्मिला शेटे, बेबी मुसमाडे, अंजली कदम, संगीता चव्हाण, सुजाता कदम, कमल सरोदे, केशरबाई खांदे उपस्थित होते. उपनगराध्यक्षपदासाठी चोथे यांचा एकमेव अर्ज आल्याने, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बिनविरोध निवडीची घोषणा केली. अहमदनगर

