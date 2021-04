जागतिक आरोग्यदिनीच लसीपासून वंचित, विरोधी पक्षनेते बारस्कर, निखील वारे आक्रमक

नगर: सावेडी उपनगरातील प्रमोदजी महाजन स्पर्धा परीक्षा केंद्रामध्ये कोरोना लसीकरण व स्वॅब संकलन महापालिकेकडून सुरू केले आहे. आज सकाळीही नागरिक कोरोना लसीकरणासाठी मोठ्या संख्येने रांगेत उभे होते. मात्र, जागतिक आरोग्य दिनीच कोरोना लसच आरोग्य केंद्राला प्राप्त न झाल्याने नागरिकांना रिकाम्या हाती परतावे लागले. ही बाब समाजताच महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर व माजी नगरसेवक निखील वारे यांनी तातडीने अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी वरून संपर्क करीत नागरिकांची गैरसोय टाळण्याच्या सूचना दिल्या. सावेडी येथील महापालिकेच्या आरोग्य केंद्रातर्फे स्पर्धा परीक्षा केंद्रात कोरोना लसीकरण सुरू आहे. राज्य सरकारचे मोठ्या कोरोना लसीकरण करून घेण्याचे आदेश आहेत. मात्र प्रत्यक्षात कोरोनाची लसच आरोग्य केंद्रापर्यंत पाचत नाही. हीच बाब आज सावेडीतील आरोग्य केंद्राबाबत घडली. स्पर्धा परीक्षा केंद्रासमोर आज सकाळपासून नागरिकांनी कोरोना लसीकरण घेण्यासाठी मोठी रांग लावली होती. मात्र, प्रत्यक्षात कोरोनाची लसच आरोग्य केंद्रापर्यंत आली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या आरोग्य सेवेला हतबलपणे उभे रहावे लागले. महापालिकेच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी नाईलाजास्तव नागरिकांना कोरोना लस आल्यावर लसीकरण तातडीने सुरू करू असे सांगितले. कोरोना लसीकरण बंद असल्याची माहिती मिळताच संपत बारस्कर यांनी सावेडी आरोग्य केंद्राला भेट देऊन माहिती घेतली. तसेच माजी नगरसेवक निखील वारे यांनी दूरध्वनीवरून आरोग्य केंद्रातील अधिकाऱ्यांकडून याबाबत माहिती घेऊन तातडीने कोरोना लस उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Citizens did not get vaccinated on World Health Day