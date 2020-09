आडवाटेचं पारनेर समूहाकडून 'कमळ' तळ्यावर स्वच्छता मोहीम

टाकळी ढोकेश्वर (नगर) : कान्हूर पठार(ता.पारनेर) येथील नैसर्गिक वरदान लाभलेल्या कमळाच्या तळ्यावर आडवाटेचं पारनेर समूहाकडून गणपती विसर्जन पार्श्वभूमीवर स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली आहे. पाऊस चांगला झाल्याने या वर्षी 'कमळ' मोठ्या प्रमाणावर बहरले आहेत. काल झालेल्या गणेश विसर्जनामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण झाले होते. तळ्यामध्ये साचलेला कचरा, पूजा साहित्य, प्लास्टिक पिशव्या यामुळे तळ्यातील जैवविविधतेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. ही बाब लक्षात येताच आडवाटेचं पारनेर या समुहातील तरुण मुलांनी भेट देऊन कान्हूर पठार ग्रामस्थासमवेत स्वच्छता केली. पारनेर तालुक्यात एकमेव असे हे कमळाचे तळे असून अनेक वनस्पतीशास्त्र प्रेमी येथे भेट देत असतात. या पार्श्वभूमीवर येथे जाळी कुंपन व परिसराचे सुशोभीकरण प्रशासनाकडून करण्यात यावी, अशी विनंती ग्रामस्थ व समूहाच्या वतीने करण्यात आली आहे. पारनेर तालुक्यातील एकमेव नैसर्गिक कमळाचे तळे असून येथे निलंबो निसिफेरा या प्रजातीचे कमळ सापडते. तरी स्थानिक प्रशासनाने येथे सुविधा उपलब्ध केल्यास जिल्हाभरातून वनस्पती प्रेमी व पर्यटक येथे येऊ शकत असल्याचे तुषार ठुबे यांनी सांगितले. या मोहिमेत आडवाटेचं पारनेर समुहातील तुषार ठुबे, रोहित वाघमारे, वैभव गंध्रे, अशोक गायकवाड, सोमनाथ चौधरी, संकेत ठाणगे, निवृत्त सैनिक हरी व्यवहारे, उपसरपंच सागर व्यवहारे, राजेंद्र ठुबे, श्रीकांत वाघुंडे, निखिल व्यवहारे, विजय ठुबे, ज्ञानेश्वर लोंढे, सुधीर लोंढे यांनी सहभाग घेतला. संपादन - सुस्मिता वडतिले

