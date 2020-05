जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरच हॉटस्पॉटच्या छायेत

नगर ः जिल्हाधिकारी कार्यालयामागील झेंडी गेट परिसरातील सुभेदार गल्लीत आज 70 वर्षीय महिला कोरोनाबाधित असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे महापालिका व पोलिसांनी सुभेदार गल्ली "सील' केली आहे. तेथील सुमारे पन्नास लोकांना तपासणीसाठी ताब्यात घेतले आहे. हा संपूर्ण परिसर "हॉट स्पॉट'च्या छायेत आला आहे. मात्र, याच परिसरात जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीएसएनएल कार्यालय, टपाल कार्यालय अाहेत. नगर शहरात गेल्या काही दिवसांपासून एकही रुग्ण आढळून आला नव्हता. आज शहरातील एका 70 वर्षीय महिलेला कोरोनाची लागण झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांचा आकडा 55 झाला आहे. या महिलेला "सारी'सदृश लक्षणे आढळल्याने तिला दोन दिवसांपूर्वी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तसेच तिच्या घशातील स्राव तपासणीसाठी पाठविण्यात आला होता. हेही वाचा - मुख्यमंत्री ठाकरे यांची नगरमध्ये गुंतवणूक आज (मंगळवारी) सकाळी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ही महिला कोरोनाबाधित असल्याचे स्पष्ट झाले. तिच्या संपर्कात आलेल्या 42 जणांना प्रशासनाने विलगीकरण कक्षात ठेवले आहे. त्यातील अनेकांचे घशातील स्राव नमुने तपासणीसाठी पाठविल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने दिली. महापालिका व पोलिस अधिकाऱ्यांनी आज सकाळी या परिसराची पाहणी केली. पोलिस उपअधीक्षक संदीप मिटके, महापालिकेचे शहर अभियंता सुरेश इथापे आदींसह महापालिका व पोलिस कर्मचारी उपस्थित होते. नगर शहरातील "हॉट स्पॉट'

महापालिकेने अशोक हॉटेल ते रामचंद्र खुंट, रामचंद्र खुंट ते नालबंद खुंट ते डावरे गल्ली ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय ते बीएसएनएल कार्यालय ते अशोका हॉटेल परिसरातील "सील' केला आहे. मात्र, हा परिसर "हॉट स्पॉट' जाहीर करून "सील' करणार का, येथे कोणत्या सुविधा द्यायच्या, याबाबत जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी व महापालिका आयुक्‍त श्रीकांत मायकलवार यांच्यात चर्चा झाली. "हॉटस्पॉट' बाबत काहीही निर्णय झाला नाही. हा परिसर "हॉट स्पॉट' झाल्यास जिल्हा प्रशासनाच्या कामात मर्यादा येणार आहेत. "सारी'चे 50 रुग्ण

जिल्ह्यात 50 जणांना "सारी'ची लागण झाली आहे. महापालिका, नगरपालिका हद्दीत 23 आणि ग्रामीण भागात 27 रुग्ण आढळून आले आहेत. या सर्वांवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांची कोरोना चाचणीही करण्यात आली आहे. कोरोनाबरोबरच सारीचे रुग्ण सापडू लागल्याने आरोग्य विभाग आणखी सतर्क झालेला आहे.

