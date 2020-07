श्रमिकनगरमधील गरजूंसाठी कम्युनिटी किचन सुरू होणार 

नगर : शहरात सध्या सात ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन जाहीर करण्यात आले आहे. या परिसरात महापालिकेकडून सशुल्क जीवनावश्‍यक वस्तू पुरविण्यात येत आहेत. मात्र यातील श्रमिकनगर कंटेन्मेंट झोनमध्ये गरीब व गरजू लोकांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे या भागातील गरीब व गरजू लोकांसाठी कम्युनिटी किचन सुरू करण्यात यावे अशी मागणी होऊ लागल्याने महापालिका कर्मचाऱ्यांनी लोकसहभागातून कम्युनिटी किचन करणार आहे. या कम्युनिटी किचनसाठी संजोग हॉटेलचे संचालक प्रदीप पंजाबी यांचेही सहकार्य मिळत आहे, अशी माहिती महापालिकेचे यंत्र अभियंता परिमल निकम यांनी दिली. अवश्‍य वाचा - विरोधानंतरही सीनापात्रात होणार जॉगिंग पार्क देशात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर महिन्याभरात हातावरील पोट असणाऱ्या नागरिकांची स्थिती बिकट झाली. दोन वेळचे जेवणही मिळणे त्यांना कठीण झाले. म्हणून महापालिका कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत लोकसहभागातून कम्युनिटी किचन सुरू केले. हे कम्युनिटी किचन महिनाभर चालले. यात रोज सुमारे 1200 गरीब व गरजू नागरिकांना जेवणाचे पॅकेट वितरीत करण्यात येत होते. लॉकडाउन शिथिल होताच कम्युनिटी किचन बंद झाले. जून महिन्याच्या शेवटी शहरात कोरोना बाधित रुग्ण संख्येत वाढ होऊ लागली. त्यामुळे सिद्धार्थनगर व तोफखाना भाग कंटेन्मेंट झोन करण्यात आला. या भागांत हातावर पोट असलेल्या नागरिकांची संख्या जास्त होती. त्यामुळे या भागातील नागरिकांची उपासमार होऊ लागली. हे लक्षात आल्यावर पुन्हा महापालिका कर्मचाऱ्यांनी लोकसहभागातून हॉटेल संजोग येथे कम्युनिटी किचन सुरू केले. एक ते 17 जुलै या कालावधीत हे कम्युनिटी किचन चालविण्यात आले. यात महापालिकेचे कर्मचारी रोज एक हजार नागरिकांना एक वेळ जेवणाचे पॅकेट घरपोच देत होते. तोफखाना व सिद्धार्थनगरमधील कंटेन्मेंट झोन निघाल्याने कम्युनिटी किचन बंद करण्यात आले. श्रमिकनगरमध्ये कोरोना बाधित रुग्ण मोठ्या संख्येत आढळून येऊ लागल्याने महापालिका आयुक्‍त श्रीकांत मायकलवार यांनी 19 जुलैला श्रमिकनगरमध्ये कंटेन्मेंट झोन जाहीर केले. या परिसरात विडी कामगार व हातावर पोट असलेल्या नागरिकांची संख्या अधिक आहे. हा परिसर कंटेन्मेंट झोन झाल्याने परिसरातील नागरिकांचा रोजगार बंद झाला. लोकांची उपासमार होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली. त्यामुळे माजी नगरसेविका वीणा बोज्जा यांनी महापालिका आयुक्‍तांकडे कम्युनिटी किचन सुरू करावी अशी मागणी केली. त्यानुसार हॉटेल संजोगमध्ये महापालिका कर्मचारी व हॉटेल संजोगतर्फे उद्यापासून (गुरुवार) लोकसहभागातून श्रमिकनगरमधील गोरगरीब नागरिकांसाठी कम्युनिटी किचन सुरू करण्यात येणार आहे. संजोग हॉटेलतर्फे स्वयंपाक करण्यासाठी किचन व 7 ते 8 कर्मचारी मोफत सुविधा देणार आहेत. चपात्या तयार करण्यासाठी 10 महिलांची पगारी नेमणूक करण्यात आली असून त्याचा व स्वयंपाक साहित्याचा खर्च महापालिकेचे कर्मचारी लोकसहभागातून करणार आहेत. जेवणाचे पॅकेट पोच करण्यासाठी दोन वाहने व महापालिकेचे 15 ते 16 कर्मचारी नियुक्‍त करण्यात येणार आहेत. या कम्युनिटी किचनसाठी दर रोज 12 ते 16 हजार रुपये खर्च येणे अपेक्षित आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांकडे केवळ तीन ते चार दिवस पुरेल एवढेच साहित्य शिल्लक आहे. धान्य, तेल, मसाला व गॅस यांची अवश्‍यकता असून हे साहित्य दानशूर व्यक्‍ती व संस्थाकडून मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे परिमल निकम यांनी सांगितले.

