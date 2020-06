नगर ः गेल्या पंधरा दिवसांनंतर कधी नव्हे नगर शहरासह जिल्ह्यातील कोरोनाच्या आकडा काल (शुक्रवार) निरंक राहिला. त्याची कसर आज काढत कोरोना सुपरफास्ट एक्‍स्प्रेस एकदम आज सुसाट सुटली. आज सकाळी प्राप्त अहवालानुसार एकदम नऊ रुग्णांची झपाट्याने वाढ झाली. त्यात नगर शहर तीन, पाथर्डी, शेवागाव दोन, राहाता, संगमनेर प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील काेरोना बाधितांचा आकडा 204 वर पाेहचला आहे. कोरोनाचा वेग काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासनाची चिंतेत आणखी भर पडत आहे. जिल्हावासियांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात ठेवून काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मुंबई-पुणे आदी परजिल्हातून येणाऱ्या नागरिकांमुळे कोरोनाचा वेग वाढत आहे. त्यामुळे परजिल्ह्यातून येणाऱ्या नागरिकांनी स्वतःहून विलगीकरण करून घेणे गरजेचे आहे. हेही वाचा ः "प्रसाद शुगर'ची गाळपाची तयारी..."तनपुरें'चे घोडे अडलेले सकाळी प्राप्त झालेल्या अहवालात नगर शहर येथील 71 वर्षांचा पुरुष, कोठी येथील 13 वर्षीय मुलगी व ब्राह्मण गल्ली (माळीवाडा) येथील पंधरा वर्षांचा मुलाला कोरोनाची बाधित झाल्याचे स्पष्ट झाले. याशिवाय मुंबईहून चिंचपूर इजाडे (पाथर्डी) येथे आलेले 40 वर्षांची महिला व 18 वर्षांचा मुलगा, निमगाव कोऱ्हाळे (राहाता) येथील 32 वर्षांचा युवक, संगमनेर शहरातील 40 वर्षांचा व्यक्ती, मुंबईहून लांडे वस्ती (शेवगाव) येथे आलेला 27 वर्षांचा युवक, ठाणेहून अधोडी (शेवगाव) येथे आलेली 45 वर्षांच्या व्यक्तीचा समावेश आहे. या सर्व व्यक्ती यापूर्वी बाधित झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आल्याने लागण झाली आहे. अवश्‍य वाचा ः करवाढीबाबत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणतात...

