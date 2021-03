लॉकडाऊनच्या भीतीनं चरख्याच्या राजाराणीला ब्रेक; कारागिरांची चिंता वाढली

सोनई (अहमदनगर) : उन्हाळ्याच्या तोंडावर कोरोनाची आफत वाढत असल्याने उसाच्या रसवंतीकरीता आवश्यक लाकडी चरख्याचे काम ठप्प झाले आहे. या व्यावसायातील कारागिरात हंगाम वाया जाण्याची चिंता वाढली आहे. उन्हाळा सुरु झाला की गावागावात उसाच्या रसवंती सुरु होतात. रसवंतीच्या लाकडी चरख्याचे काम करणारे खूपच कमी कारागीर आहेत. ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर कोरोनाचा कहर वाढत असल्याने चरख विक्रेते व्यावसायिक व कारागीरामध्ये चिंता वाढली आहे. अनेक जिल्ह्यात लाॅकडाऊनची शक्यता वाढल्याने चरख तयार करण्यास ब्रेक लागला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप रसवंतीचा चरख तयार करण्यासाठी ४५ इंच गोलाईचे बाभळाचे दोन लाकडी ठोकळे घेवून चरखाचे राजाराणी तयार केली जाते. याशिवाय दोन्ही बाजूचे खांब, बैठक आणि वरील बाजूची फळी तयार केली जाते. साडेसहा फुटी जू तयार केला जातो. एक चरख तयार करायला वीस ते पंचवीस दिवस लागत असल्याचे कारागीर भाऊसाहेब गंगाराम राऊत यांनी सांगितले. चरख तयार करण्यासाठी कारागीर कमी असल्याने मुंबई, पुण्याबरोबरच गुजरात, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेशातून कामाची ऑर्डर भेटते. जानेवारी ते मार्च हा कामाचा सीझन असतो. एका चरखाची किंमत सोळा ते अठरा हजार रुपये आहे. या व्यावसायात आमच्या तीन पिढ्या काम करत आहेत. ऑर्डर नंतरच चरख तयार करावा लागतो, असेही राऊत यांनी सांगितले. मागील वर्षाचे पूर्ण सीझन गेले आणि यावर्षीही संकट 'आ'वासून असल्याने कारागीरात चिंता वाढली आहे.



