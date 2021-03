तुम्ही कोरोना निगेटिव्ह, नाही राव पॉझिटिव्ह आलात! एकाच माणसाचे दोन विभिन्न रिपोर्ट

श्रीगोंदे : शहरातील ग्रामीण रुग्णालयात कोरोना चाचणी करण्यासाठी मोठी गर्दी होत आहे. तेथे कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने अडचणी असतानाच अनेकांना चाचणीची घाई झाल्याने कर्मचाऱ्यांची घुसमट होत आहे. याच दरम्यान कर्मचाऱ्यांचा बेफिकीरपणाही समोर आला. एक सरकारी अधिकारी चाचणीसाठी रांगेत उभा असताना म्हणजेच चाचणी करण्यापूर्वीच त्यांचा अहवाल निगेटिव्ह देण्यात आला. त्यांनी ही बाब लक्षात आणून दिली आणि चाचणी झाली तीत ते पाॅझिटिव्ह आले. तहसीलदार प्रदीपकुमार पवार यांनी तालुक्यातील जनतेला कोरोनाबाबत सावध राहण्याचा इशारा देतानाच लक्षणेदिसत असल्यास लगेच चाचणी करुन घेण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र त्यामुळे शहरातील ग्रामीण रुग्णालयात कोरोना चाचणी करण्यासाठी गर्दी वाढली असतानाच आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. व्यापाऱ्यांसह सरकारी कर्मचारी व इतरांनी त्यासाठी गर्दी केल्याने भली मोठी रांगही लागल्याचे दिसले. आज तालुका कृषी विभागातील सहायक कृषी अधिकारी संदीप बोदगे यांना आज याबाबत वेगळाच अनुभव आला. त्यांना लक्षणे दिसत असल्याने ते कोरोना चाचणी करण्यासाठी रांगेत उभे होते. त्याचवेळी तेथे गर्दी वाढल्याने व त्यांना थोडे जास्त अस्वस्थ वाटल्याने ते गर्दीत नको म्हणून बाजूला झाडाच्या सावलीत उभे राहिले. मात्र घडले उलटेच त्यांची चाचणी होण्यापुर्वीच त्यांचा अहवाल निगेटिव्ह असल्याचे जाहीर करुन तसा अहवालही त्यांना देण्यात आला. दरम्यान बोदगे हेच सरकारी नोकरीत असल्याने त्यांनी लगेच ही चूक संबधीतांच्या लक्षात आणून दिली. मात्र अशी चूक अजून कोणाच्या बाबतीत घडली का याचीही चौकशी सुरु केली. गडबड झाल्याचे आरोग्य यंत्रणेच्या लक्षात आले आणि त्यांनी लगेच घाईने बोदगे यांना रुग्णालयात नेत तेथे त्यांची चाचणी केली तर ती पाॅझिटिव्ह आली. विशेष म्हणजे एकाच कागदावर बोदगे यांचे निगेटिव्ह व पाॅझिटिव्ह असे दोन्ही शिक्के मारत आरोग्य विभागाने अजूनच कहर केला. घडलेल्या प्रकाराबाबत संबधीतांना योग्य समज दिली आहे. ग्रामिण रुग्णालयात चाचणी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असून सध्या चाचणी करण्यासाठी गर्दी वाढत आहे. तहसीलदारांशी चर्चा करुन गरज भासल्यास तेथे पोलिसांचा बंदोबस्ताची मागणी करू.

- डॉ. नितीन खामकर, तालुका आरोग्य अधिकारी.

