चोरपावलांनी आला पारनेरच्या पोलिस कोठडीत कोरोना...

पारनेर (नगर) : तालुक्यात कोरोनाचा प्रभाव वाढतच चालला आहे. तालुक्यातील न्यायालयापाठोपाठ सुपे पोलीस ठाण्यात व बुधवारी तर थेट तालुक्यातील पोलीस कोठडीतही कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. कोठडीत असलेल्या 53 कैद्यांची रॅपीड टेस्ट करण्यात आली, त्या वेळी एका कैद्याचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याची माहीती तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी दिली. तालुक्यातील कोरोनाबाधीतांची संख्या 135 झाली असून ती आता दीड शतकाकडे वाटचाल करत आहे. कोरोना रूग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे तालुक्यात भितीचे वातावरण तयार झाले आहे. अनेक ठिकाणी लोक दक्षता घेतात, मात्र कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने कोरोना रूग्णांची संख्या तालुक्यात वाढतच चालली आहे. काही दिवसापुर्वी न्यायालयातील एका कर्मचा-यास कोरोनाची लागण झाली होती. त्यानंतर सुपे पोलीस ठाण्यातील तीन कर्मचारी व त्यातील काही कर्मचा-यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. तर बुधवारी पारनेरच्या पोलीस कोठडीत असलेल्या कैद्यांची सुरक्षितता म्हणून कोरोनाची रॅपीड टेस्ट करण्यात आली त्या वेळी 53 जणांची ही टेस्ट केली असता एका कैद्याचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याचे तहसीलदार देवरे यांनी सांगीतले. दरम्यान आज तालुक्यातील पळशी व वाडेगव्हाण येथील प्रत्येकी एक अशा तीन जणांचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. लवकरच गरज असेल अशा ठिकाणी रॅपीड टेस्ट करूण तालुक्यातील किमान 50 हजाराहून अधिक कोरोना रॅपीड टेस्ट तालुक्यात करण्यात येणार आहेत. जर एखाद्या सरकारी किंवा खाजगी अस्थापनाच्या परीसरात किंवा कंटेनमेंन्ट झोनमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्ण् आढळला तर तेथील सर्वांच्या टेस्ट करण्यात येणार आहेत. किमान दररोज शंभर टेस्ट करण्याचा आमचा प्रयत्न या पुढे राहणार आहे. कारण कोरोनाचे रूग्ण दररोज वाढतच आहेत. त्याला आळा बसण्यासाठी आता हा उपाय शोधला आहे. जास्तीत जास्त टेस्ट करूण कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्ण शोधून काढणे व कोरोनाला हद्दपार करणे हाच त्यावर एकमेव उपाय असल्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.प्रकाश लाळगे सकाळशी बोलताना म्हणाले. संपादक- सुस्मिता वडतिले

