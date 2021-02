कोरोनाने श्रीगोंदेकरांचे पुन्हा वाढवले टेन्शन, आमदार पाचपुतेही अॅक्शन मोडवर

श्रीगोंदे : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्यता लक्षात घेऊन श्रीगोंदे तालुक्यात कडक नियमांची अंमलबजावणी पुन्हा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंगल कार्यालयात शंभरपेक्षा कमी लोकांच्या उपस्थितीत विवाह करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. मास्क न वापरणाऱ्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

आमदार बबनराव पाचपुते यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत तहसीलदार प्रदीपकुमार पवार, गटविकास अधिकारी प्रशांत काळे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नितीन खामकर उपस्थित होते.

यावेळी तालुक्यात वाढत असलेल्या रुग्णांच्या संख्येत चिंता व्यक्त करण्यात आली. आमदार पाचपुते यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट व सक्त सूचना देत कोरोना वाढू न देण्यासाठी सर्व प्रकारची तयारी ठेवा असे सांगितले. हेही वाचा - सावधान, लग्नाबाबत आली नवीन नियमावली यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आली त्याबद्दल तहसीलदार पवार यांनी माहिती देताना सांगितले, की मंगल कार्यालयात सुरू असणाऱ्या लग्नसमारंभात १०० पेक्षा कमी लोक असले पाहिजे अशा नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. शाळांमध्ये ज्या मुलांना तापाची अथवा सर्दी खोकल्याची लक्षणे दिसत असतील त्यांना घरीच ठेवून त्यांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खाजगी डॉक्टरांना नोटिसा काढून कळविण्यात येणार आहे की तापाची लक्षणे असणाऱ्या रुग्णाला परत न पाठवता त्याची कोविड चाचणी करावी. यासह सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न घालता फिरणार्‍या लोकांवर आता दंडात्मक कारवाई पुन्हा एकदा करण्यात येणार आहे. कोरोनाबाबत जनजागृती करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यावरही या बैठकीत भर देण्यात आला.

Web Title: Corona raises Shrigondekar's tension again MLA Pachpute also in action mode