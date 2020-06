नगरमध्ये कोरोनाची खळबळजनक स्थिती; आणखी 20 जण पॉझिटिव्ह 

नगर ः शहरासह जिल्हा कोरोनाच्या विळख्यात सापडल्याने नगरमध्ये खळबळजनक स्थिती आहे. आज आणखी दहा रुग्णांची भर पडली. त्यात नगर शहर 15, संगमनेर शहर तीन, जवळे (जामखेड), श्रीरामपूर प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधितांची संख्या 324 झाली आहे. आज आणखी पाच रुग्णांनी कोरोनावर मात मिळवल्याने कोरोनामुक्त झालेल्यांचा आकडा 254 वर पोचला आहे. हेही वाचा ः सात-बारा म्हणजे काय? तो कसा वाचतात...त्यासाठी हे वाचा आज प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार पॉझिटिव्ह आढळून आलेल्या रुग्णामध्ये नगर शहरातील तोफखाना भागातील 80 वर्षांचा पुरुष, 59 वर्षांचा पुरुष व 22 वर्षांचा युवक, दाेन वर्षांचा मुलगा, 35 व 46 वर्षांचा पुरूष, 90 वर्षांची महिलेचा समावेश आहे. दिल्लीगेट भागातील रुग्णांमध्ये 13 वर्षांचा मुलगा, 33 वर्षांची महिला, बालिकाश्रम राेड येथील 45 वर्षांची महिला, सिद्धार्थनगर भागातील आठ वर्षांची मुलगी, 32 वर्षांचा युवक, 30 वर्षांची महिला, 25 वर्षांचा युवक, नालेगाव येथील वाघ गल्ली येथील 22 वर्षांचा युवक यांचा समावेश आहे. हे सर्वजण यापूर्वी बाधित आढळलेल्या रुग्णाच्या संपर्कातील आहेत.

याशिवाय जवळे (जामखेड) येथील 30 वर्षांची व्यक्ती पॉझिटिव्ह आढळून आली. ही व्यक्ती मुंबईहून प्रवास करून आली होती. तसेच संगमनेर शहरातील 55 वर्षांची व्यक्ती, काेल्हेवाडी राेड य़ेथील 40 वर्षांचा पुरूष व नवघर गल्ली येथील 26 वर्षांचा युवक कोरोना बाधित झाल्याचे स्पष्ट झाले. याशिवाय श्रीरामपूर येथील 38 वर्षांचा पुरूष बाधित झाल्याचे आढळले. जिल्ह्यातील 58 जणांवर सध्या उपचार सुरू आहे. अवश्‍य वाचा ः खळबळजनक ः त्यामुलीचे मृत्यूप्रकरण "नाजूक' वळणावर, आत्येभाऊच निघाला मारेकरी आणखी पाच जण कोरोनामुक्त

अहमदनगर जिल्ह्यातील पाच रुग्णांनी कोरोनावर मात मिळवली. त्यांना बूथ हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला. यात संगमनेर तीन, कर्जत व नगर शहरातील प्रत्येकी एका रुग्णाचा समावेश आहे. यामुळे जिल्ह्यात कोरोनातून बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 254 इतकी झाली आहे. रुग्ण बरे होण्याचे हे प्रमाण 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे.

Web Title: Corona's tumultuous state in town; Another 20 were positive