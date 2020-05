मुळा धरणाच्या उजव्या कालव्यातून सोमवारपासून आवर्तन

राहुरी : मुळा धरणाच्या उजव्या कालव्यातून उन्हाळी हंगामातील दुसरे सिंचनाचे आवर्तन उद्या (सोमवार)पासून सुरू करण्याचा निर्णय लोकप्रतिनिधी व जलसंपदा खात्याचे अधिकारी यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. आज (रविवारी) नगर येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहात जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, खासदार डॉ. सुजय विखे, आमदार मोनिका राजळे, माजी आमदार पांडुरंग अभंग, मुळा पाटबंधारेचे कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता सायली पाटील, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे उपस्थित होते. हेही वाचा - रतन खत्री असे बनले मटकाकिंग..निधनानंतर लागलीय ही चिंता मुळा धरणाच्या उजव्या कालव्यातून सिंचनाचे उन्हाळी हंगामातील पहिले आवर्तन २२ मार्च पासून सुरु झाले. ते अद्याप खंडित झालेले नाही. त्याला जोडून लगेच दुसरे आवर्तन सुरू केले जाणार आहे. चालू पहिल्या आवर्तनात ४७ दिवसात सहा हजार ५०० दशलक्ष घनफूट पाणी वापर झाला. परंतु, कालव्याच्या शेवटच्या भागातील पाथर्डी व शेवगाव तालुक्यातील पाचशे हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित राहिले. आता दुसऱ्या आवर्तणासाठी धरणातून चार हजार दशलक्ष घनफूट पाणी मंजूर करण्यात आले आहेत. आता तरी कालव्याच्या शेवटच्या भागाला पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. आज (रविवारी) मुळा धरणाचा साठा ११ हजार ३२५ दशलक्ष घनफूट आहे. धरणाच्या डाव्या कालव्याचे उन्हाळी हंगामातील दुसरे आवर्तन काल (शनिवारी) बंद झाले. या आवर्तनासाठी ४५९ दशलक्ष घनफूट पाणी वापर झाला. डाव्या कालव्याच्या उन्हाळी तिसऱ्या आवर्तनासाठी धरणात ४५० दशलक्ष घनफूट पाणी शिल्लक आहे. अहमदनगर



