भिंत खचली, चूल विझली.. होते नव्हते गेले... 

संगमनेरात 547 घरांचे नुकसान संगमनेर : तालुक्‍यात काल (बुधवारी) सर्वदूर "निसर्ग' चक्रीवादळ व पावसाचा तडाखा बसला. सोसाट्याच्या वाऱ्यासह झालेल्या पावसाने द्राक्ष, कांदा, चारापिके भूईसपाट झाली. अनेक वृक्ष उन्मळून पडले. घरावरील पत्रे उडाले. भिंती पडल्या. निमगावजाळी येथे पॉलिहाऊसचे मोठे नुकसान झाले. या सर्व नुकसानीचे पंचनामे करण्याचा आदेश तहसीलदार अमोल निकम यांनी दिला आहे. हेही वाचा : आमदार रोहित पवारांना वाटतोय मेहुणीचा अभिमान कणसाच्या भारामुळे मका जमीनदोस्त झाली. डाळिंबाचा बहर गळाला. तालुक्‍यातील 12 पक्की, तर 535 कच्च्या घरांचे, तसेच अनेक गोठ्यांचे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. वादळी वाऱ्याने वीजवाहक खांब, तारा तुटल्या. त्याच्या दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर कोसळलेली झाडे हटविण्याचे काम सुरू केले होते. कोपरगावात विजेचे 15 खांब कोसळले कोपरगाव : चक्रीवादळाच्या तडाख्यात विजेचे खांब व तारा तुटल्या. अनेक ठिकाणी झाडे मुळासह उन्मळून पडली. भिंती पडल्या, पत्रे उडून गेली. कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याची सहविद्युत प्रकल्पाची चिमणी वाऱ्याच्या तडाख्यात कोसळली.

दरम्यान, शहरातील वीज गुल झाली होती. मात्र, सर्व वीजपुरवठा टप्प्याटप्प्याने सुरळीत करणार असल्याचे महावितरणचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता भगवंत खराटे यांनी सांगितले. शहरासह तालुक्‍यात सायंकाळपासून वादळी वारे वाहत होते. पावसाची संततधार सुरू होती. रात्री आठ वाजेनंतर वाऱ्याचा वेग वाढला. शहरात ठिकठिकाणी जुनी झाडे उन्मळून पडल्याने रहदारी ठप्प झाली. ग्रामीण भागात विजेचे 15 खांब पडले. शहरातील मुख्य वाहिनीच्या तारा तुटल्याने 2380 ग्राहकांची वीज बंद होती. महावितरण कर्मचाऱ्यांनी झाडे काढून नव्याने तारा जोडण्याचे काम सुरू केले होते. शहरातील वीजपुरवठा दोन दिवस बंद राहणार असल्याच्या अफवा सोशल मीडियातून पसरल्या होत्या. मात्र, अभियंता खराटे यांनी ते चुकीचे असल्याचे जाहीर केले.

दरम्यान, येसगाव येथील गोरखनगर भागातील संतोष साळवे यांच्या घराची भिंत कोसळली. मात्र, तालुक्‍यात कुठेही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती महसूल विभागाने दिली. भिंत अंगावर पडून तरुणाचा मृत्यू अकोले : तालुक्‍यातील लहीत बुद्रुक येथे निसर्ग वादळाने घराची भिंत अंगावर पडून तरुणाचा मृत्यू झाला. सागर पांडुरंग चौधरी (वय 32) असे त्याचे नाव आहे. तालुक्‍यात 5 जणावरे दगावली. तसेच 60 घरांची पडझड झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. निसर्ग वादळाचा तालुक्‍यालाही मोठा फटका बसला आहे. पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोल्हार खुर्द : निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोसळलेला विजेचा खांब. विजेचे 40 खांब कोसळले कोल्हार : निसर्ग चक्रीवादळामुळे परिसरातील आठ गावांतील विजेचे 40 खांब कोसळले. त्यामुळे कोल्हार, भगवतीपूर, कोल्हार खुर्द, तिसगाववाडी, चिंचोली, गुहा, पिंपळगाव फुणगी व रामपूर परिसरात काल सायंकाळपासून वीजपुरवठा खंडीत झाला होता. पैकी काही गावांतील वीजपुरवठा आज सकाळी सुरू झाला. काही ठिकाणी महावितरणने पर्यायी उपाय केले. वाकलेले खांब सरळ केले. पूर्ण कोसळलेले खांब उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू होते. निम्यापेक्षा अधिक भागाचा वीजपुरवठा सुरू झाला होते. उर्वरित काम उद्यापर्यंत (ता.5) पूर्ण होईल. वादळामुळे महावितरणचे सुमारे 2 लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

