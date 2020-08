श्रीरामपूरात पाणीसाठवण तलावात विवाहीतेचा मृतदेह

श्रीरामपूर ( अहमदनगर ) : शहरानजिक असलेल्या गोंधवणी परिसरातील पाणीसाठवण तलावात एका महिलेचा मृतदेह आढळुन आला . मुस्कान सलमान शेख ( वय २० , रा . पढेगाव ) असे मयत महिलेचे नाव आहेत . यापुर्वीही सदर पाणीसाठवण तलावात एका तरुणाचा मृतदेह आढळला होता . त्यानंतर काल पुन्हा मृतदेह आढला . मुस्कान या विवाहीत असून येथील मिल्लतनगर परिसरातील नजीर सय्यद यांची ती मुलगी आहे . मागील काही दिवसांपासुन ती माहेरी राहत असुन नागरीकांना दुपारी तलावातील पाण्यात तरंगलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळुन आला . सदर माहिती शहर पोलिसांना मिळताच सहाय्यक पोलिस निरिक्षक समाधान पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर पोलिस पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पहाणी केली . पालिका कर्मचाऱ्याच्या मदतीने मृतदेह पाण्याबाहेर काढुन पंचनामा करण्यात आला . दरम्यान , मृतदेहाची ओळख पटल्यानंतर उत्तरणीय तपासणीसाठी कामगार रुग्णालयात पाठविण्यात आला . मागील दोन महिन्यांपुर्वी एका तरुणांचा मृतदेह पाणीसाठवण तलावात आढळुन आला होता . तसेच एक वर्षापुर्वीही एक अनोखळी महिलेचा मृतदेह तलावात आढळला होता . गोंधवणी येथील पाणीसाठवण तलावातील पाणी शहर परिसरात पिण्यासाठी वापरले जात असल्याने नागरीकांनी संताप व्यक्त केला . पाणी साठवण तलावात मृतदेह आढळुन येत असल्याने साठवण तलावाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे . पाणीसाठवण तलावाची सुरक्षा यंत्रणा वाढवुन तलाव परिसरात फिरणाऱ्या नागरीकांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी नागरीकांनी केली आहे . याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले . संपादन : अशोक मुरुमकर

