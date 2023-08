Ahmednagar Crime: खळबळजनक! दुहेरी हत्याकांड करून फरार आरोपी आढळला मृतावस्थेत

Ahmednagar Crime : कात्रड येथे काल (मंगळवारी) रात्री अकरा वाजता पतीने राहत्या घरात लोखंडी रॉड डोक्यात घालून पत्नी व सासूची हत्या केली. दुहेरी हत्याकांड करून फरार झालेल्या आरोपीचा मृतदेह आज (बुधवारी) धनगरवाडी (ता. नगर) येथे झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला.

या घटनेने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. (dead body of fugitive accused of double murder found hanged on tree at rahuri Ahmednagar Crime)

सागर सुरेश साबळे (वय ३०, रा. कात्रड) असे गळफास घेतलेल्या मृत आरोपीचे नाव आहे. नूतन सागर साबळे (वय २३) व सुरेखा दिलीप दांगट (वय ४५, दोघीही रा. कात्रड) असे मृत पत्नी व सासूचे नाव आहे.

आरोपी सागर घरजावई होता. नगर येथे औद्योगिक वसाहतीत काम करीत होता. पत्नी माहेरी राहत असल्याने पती-पत्नीमध्ये वाद होता.

घरजावई म्हणून राहणे आरोपीला पसंत नव्हते. काल (मंगळवारी) दुपारी सासू सुरेखा दांगट यांनी केलेल्या धोंड्याच्या भोजनाला आरोपी गैरहजर राहिला होता. तो रात्री उशिरा घरी आल्यावर कौटुंबिक वाद विकोपाला गेला.

रात्री अकरा वाजता आरोपीने रागाच्या भरात पत्नी व सासूच्या डोक्यात लोखंडी रॉडचे प्रहार केले. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या पत्नी व सासूला सोडून आरोपी त्याच्या दीड वर्षाच्या मुलीला बरोबर घेऊन घराबाहेर पडला. कात्रड येथे गावातच आरोपीचा भाऊ गणेश साबळे यांचे कुटुंब राहते.

रात्री साडेअकरा वाजता आरोपीने त्याची दीड वर्षाची मुलगी भक्ती हिला भाऊ गणेश, भावजयी पल्लवी व आई ताराबाई साबळे यांच्या स्वाधीन केले. एवढ्या रात्री मुलीला घेऊन कशाला आलास, असे भावाने विचारल्यावर मुलगी रडत होती म्हणून तिला आणले. असे सांगून आरोपी लघुशंकेच्या बहाण्याने फरार झाला.

भावाने आरोपीला फोन लावल्यावर मोबाईल स्विच ऑफ लागला. शंका आल्याने भाऊ, भावजयी यांनी आरोपीच्या सासूचे घर गाठले, त्यामुळे घटना समोर आली. गणेश साबळे यांनी तात्काळ राहुरी पोलीस ठाण्यात माहिती कळविली.

पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, अप्पर पोलीस अधीक्षक स्वाती भोर, पोलीस उपअधीक्षक डॉ. बसवराज शिवपूजे, सहायक पोलीस निरीक्षक राजू लोखंडे, उपनिरीक्षक चारुदत्त खोंडे तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले.

आरोपीच्या शोधासाठी पोलीसांची दोन पथके रवाना झाली. घरातील दोन्ही मृतदेह नगर येथे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी हलविण्यात आले.

आज (बुधवारी) सकाळी मृत सुरेखा दांगट यांचे बंधू भास्कर गंगाधर टेमक (वय ४९, रा. करजगाव, ता. नेवासा) यांच्या फिर्यादीवरून राहुरी पोलीस ठाण्यात आरोपी सागर विरुद्ध खुनाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला.

दरम्यान, आज (बुधवारी) दुपारी एक वाजता धनगरवाडी (ता. नगर) येथे शिकारे यांच्या शेतातील एका चिंचेच्या झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आरोपी सागर साबळे (वय ३०) याचा मृतदेह पोलिसांना आढळला. याप्रकरणी नगर एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.