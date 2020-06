कोहकडी प्रकरणाला नाजूक वळण.. तरुणाचा बनाव उघड

पारनेर : कोहकडी येथील अचानक बेपत्ता झालेल्या तरुणाचा बनाव पोलिसांनी उघड केला. पोलिसांनी आळे फाटा येथून त्यास ताब्यात घेतले. त्याला मदत करणाऱ्या तरुणालाही पोलिसांनी निघोज येथून पकडले. पोलिस तपासात वेगळीच माहिती समोर आली असून, या प्रकरणाला नाजूक वळण मिळाले आहे... काय झाले होते..? कोहकडी येथील सतीश गायकवाड (वय 27) शिरूर येथे कामाला आहे. शिरूर येथून तो रविवारी (ता. 14) सायंकाळी घराकडे निघाला. कोहकडी येथील जंगलाजवळ आल्यावर त्याने रात्री साडे नऊच्या सुमारास घरी फोन केला. "मी उशिरा घरी येत असून, तुम्ही जेवण करून घ्या' असे त्याने घरच्यांना सांगितले. मात्र, त्यानंतर उशिरापर्यंत तो घरी परतलाच नाही. बराच वेळ तो घरी न परतल्याने घरच्या मंडळींनी त्याचा शोध घेण्यास सुरवात केली. त्यावेळी जंगलातील रस्त्यालगत त्याची दुचाकी पडल्याचे आढळून आले. तेथून काही अंतरावर त्याचा बूट व काही अंतरावर मोबाईल सापडला. बिबट्याने पळवून नेल्याचा बनाव आपणास बिबट्याने पळवून नेले असावे, असा बनाव सतीशने केला होता. बिबट्याने त्यास खाल्ले असेल, असे वाटून घरचे लोक व नातेवाईक त्याचा तपास करणे सोडून देतील, असा त्याचा समज होता. त्यासाठी त्याला मित्र निखील गागरे (रा. ताहाराबाद, ता. राहुरी) व प्रेयसीने मदत केली. हेही वाचा - औषध घेण्याच्या चमच्याने फाडले जेलमध्ये पोट जंगलात तीन दिवस शोध पोलिस व वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी तीन दिवस जंगलात शोध घेऊनही सतीश सापडला नाही. पोलिसांनी अतिरिक्त कुमक मागवली. श्‍वानपथक, तसेच ड्रोन कॅमेऱ्याचीही मदत घेतली. मात्र, त्यांचे सारे प्रयत्न व्यर्थ गेले. हा शोध घेतानाच पोलिसांना वेगळाच संशय आला. पोलिसांनी सतीशचे मोबाईल कॉल रेकॉर्ड तपासले. त्यातून तो आळे फाटा येथे लपल्याचे मंगळवारी (ता.16) दुपारी पोलिसांच्या लक्षात आले. पोलिसांनी आळे फाटा येथे जाऊन त्यास ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्याचा मित्र गागरे यालाही निघोज येथून ताब्यात घेतले. एकदाचा गेली तीन दिवस सुरू असलेला तपास थांबला. घरच्या मंडळींसह ग्रामस्थ, पोलिस, तसेच वन विभागाने एकदाचा सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला. गायब होण्यामागील नाजूक कारण समोर सतीशचे गावातीलच एका मुलीवर प्रेम होते. त्यांच्या प्रेमप्रकरणाची गावात चर्चा सुरू झाली होती. त्यातून बदनामी होत असल्याचे लक्षात आल्यावर या प्रेमीयुगुलाने गावच सोडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, दोघेही एकाच वेळी पळून गेले, तर घरच्यांची वेगळी बदनामी होईल, अशी भीती सतीशला होती. पळून गेल्यास होणारी बदनामी टाळण्यासाठी सतीशने वेगळाच बनाव केला. उसन्या पैशांची आईला दिली माहिती सतीशने हा बनाव करण्यापूर्वी घरातून सुमारे 75 हजार रुपये बरोबर नेले होते. पळून गेल्यानंतर एक दिवस तो संगमनेर येथील मित्राकडे थांबला. त्याने लोकांना दिलेल्या उसनवारीवर दिलेल्या पैशांची माहिती आईला घटनेच्या दोन दिवस आधीच दिली होती. तो जेथे थांबला होता, तेथेच दोन-तीन दिवसांनंतर प्रेयसी जाणार होती. त्यानंतर तेथेच ते एकत्र राहणार होते. पोलिसांनी बिंग फोडले अगोदर सतीश व नंतर दोन दिवसांनी प्रेयसीने पळून जायचे ठरले. त्यानंतर दोघे लग्न करून एकत्र राहणार होते. त्यासाठी सतीशने असा बनाव केला, की जंगलातून येताना त्याच्यावर बिबट्याने हल्ला केला व त्यात त्याचा मृत्यू झाला. असा समज घरचा व नातेवाईकांचा झाल्यास ते आपला तपास करणे सोडून देतील, असा त्याचा कयास होता. मात्र, पोलिसांच्या नजरेतून ही बाब सुटली नाही आणि त्याचा बनाव उघड करीत पोलिसांनी त्याचे बिंग फोडले. सतीश याच्यासह त्यास मदत करणारा मित्र व प्रेयसीला पोलिसांनी आरोपी केले आहे. पोलिस, वन अधिकाऱ्यांना नाहक त्रास दरम्यान, या प्रकरणात पोलिस व वन विभागाची दिशाभूल करून दोन दिवस त्यांना कामाला लावल्याने, जनतेतून मोठी चिड व्यक्त होत आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक राजेश गवळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक विजयकुमार बोत्रे, हवालदार भालचंद्र दिवटे, सत्यजीत शिंदे आदींनी या प्रकरणाचा तपास केला. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक बोत्रे करीत आहेत. याबाबत वरील तिन्ही आरोपींविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा नोंदविला आहे. त्यांना अटक करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी लागेल, असे सहायक पोलिस निरीक्षक राजेश गवळी यांनी सांगितले.

