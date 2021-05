नेवासेकरांनी थकवले सव्वापाच कोटी, घरपट्टी-पाणीपट्टीच भरेनात

By

नेवासे : नागरिकांनी पाणीपट्टी व घरपट्टी वेळेवर न भरल्याने 5 कोटी 12 लाख 72 हजार 551 रुपये थकले आहेत. यामध्ये घरपट्टीचे 2 कोटी 90 लाख 62 हजार 516, तर पाणीपट्टीचे 2 कोटी 22 लाख 41 हजार 35 रुपयांच्या बाकीचा समावेश आहे. एकीकडे नगरपंचायतीकडून विकासासह विविध सोयी-सुविधांची अपेक्षा ठेवणाऱ्यांनी करवसुलीला सहकार्य करणे गरजेचे आहे. (Development work stalled in Nevasa due to non-payment of taxes)

घरपट्टी, पाणीपट्टीद्वारे नगरपंचायतीला महसूल प्राप्त होतो. त्यामुळे साधारणतः दर वर्षी 31 मार्चपर्यंत घरपट्टी, पाणीपट्टीच्या शंभर टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येते. मार्च 2020मध्ये कोरोनाचा शिरकाव झाला. परिणामी घरपट्टी, पाणीपट्टी भरण्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. कोरोना संकट व थकबाकी वसुलीची तीच स्थिती मार्च 2021 मध्येही झाली. दरम्यान, 31 मार्चपर्यंत पाणीपट्टी, घरपट्टी भरण्यासाठी सवलत देण्यात येत असल्याने, शेवटच्या आठवड्यात रकमा भरणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक असते.

हेही वाचा: गरिबांचा डॉक्टरच कोरोनाने नेला, खर्डा परिसरात शोककळा

नेवासे नगरपंचायत हद्दीत 4 हजार 373 इमारती आहेत. 3 कोटी 50 लाख 41 हजार रुपये घरपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. या वर्षी आजपर्यंत 59 लाख 78 हजार 484 रुपयांची वसुली झाली. 2 कोटी 90 लाख 62 हजार 516 रुपये थकीत आहेत. नागरिकांकडून 2 कोटी 48 लाख 32 हजार रुपयांच्या पाणीपट्टीचे उद्दिष्ट असताना केवळ 25 लाख 90 हजार 965 रुपये वसूल झाले. अद्याप 2 कोटी 22 लाख 41 हजार 35 रुपये थकबाकी आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेल्या "लॉकडाउन'मुळे कित्येकांचा रोजगार गेला असून, व्यवसाय बुडाले आहेत. यामुळे पाणीपट्टी, घरपट्टीद्वारे प्राप्त होणारा महसूल थकीत राहिल्याने नगरपंचायतीपुढे आर्थिक आव्हाने उभी राहिली.

"घरपट्टी, पाणीपट्टीद्वारे मिळणाऱ्या महसुलातूनच कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पाणीपुरवठा वाहिनीची देखभाल- दुरुस्ती, स्वच्छता, तसेच अन्य सुविधांसाठी खर्च केला जातो. मात्र, थकबाकी वाढल्याने नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनियमित होत आहे.

- अंबादास गर्कळ, मुख्याधिकारी, नेवासे

"घरपट्टी, पाणीपट्टीतून मिळणाऱ्या करातूनच नागरिकांसाठी नगरपंचायतीतर्फे देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधांवर खर्च केला जातो. त्यामुळे नागरिकांनी थकबाकी भरून सहकार्य करावे.

- योगिता पिंपळे, नगराध्यक्ष, नेवासे

(Development work stalled in Nevasa due to non-payment of taxes)