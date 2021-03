तनपुरे कारखान्याच्या सभेपूर्वीच वादंग, सभासदांमध्ये नाराजी

राहुरी : डॉ. बाबूराव बापूजी तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याची वार्षिक सभा येत्या रविवारी (ता. 28) दुपारी दोन वाजता कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे ऑनलाइन होत आहे. सभेत भाग घेण्यासाठी नावनोंदणी व लेखी सूचना मांडण्याची तारीख संपली तरी सभेची नोटीस मिळालेली नाही. त्यामुळे ही सभा अवैध ठरविण्याची लेखी तक्रार सभासदांनी केली आहे. वादाला तोंड फुटल्याने सभा गाजण्याची चिन्हे आहेत. तनपुरे कारखान्याची पंचवार्षिकमधील ही शेवटची सभा आहे. यंदाचे वर्ष निवडणुकीचे आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरणनिर्मितीसाठी वार्षिक सभेची संधी विरोधी गटाकडे आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे ऑनलाइन सभा होत आहे. सभेत भाग घेण्यासाठी, धोरणात्मक लेखी सूचना देण्यासाठी सभासदांना सोमवारपर्यंत (ता. 22) मुदत दिली होती. कारखान्याच्या शेतकी खात्याने सभासदांना नोटीसवाटपाची व्यवस्था केली. मात्र, शेतकी खात्याच्या कर्मचाऱ्यांची इंजिनिअरिंग व रसायन विभागात बदली केल्याने, नोटीसवाटपासाठी कर्मचारी अपुरे पडले. अनेक माजी संचालक व सभेत बोलू इच्छिणाऱ्या सभासदांना विहित मुदतीत नोटीस पोचली नाही. त्यामुळे अमृत धुमाळ, पंढरीनाथ पवार, अजित कदम, बाळासाहेब चव्हाण, ज्ञानेश्वर कोळसे, रवींद्र मोरे, सुभाष करपे, अजित धुमाळ, बाबा देशमुख, बाळासाहेब खांदे, रामदास वने आदींसह 26 सभासदांनी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) व कारखाना प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी करीत सभा अवैध ठरविण्याची मागणी केली आहे.

कारखाना मालमत्तेवर व्यवस्थापनाचा डोळा आहे. भंगार व जमीनविक्रीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला. बगॅस, मोलॅसेस विक्रीचा हिशेब नाही. सभासदांची परवानगी नसताना आसवनीच्या परवानाविक्रीचा घाट घातला. सभेत उत्तरे देण्याचे टाळण्यासाठी मोजक्‍या सभासदांना नोटिसा दिल्या.

- अमृत धुमाळ, सरपंच, मुसळवाडी



सभेची नोटीस वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली. चार हजार सभासद, ग्रामपंचायत व सेवा संस्थांच्या कार्यालयांत नोटिसा दिल्या. ऑनलाइन लिंक सभासदांना दिली जाईल. कोरोना निर्बंध पाळून सभेस प्रत्यक्ष उपस्थित सभासदांच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे देऊ. कारखान्याचा कारभार पारदर्शक आहे. आम्हाला लपवाछपवी करायची नाही.

- नामदेवराव ढोकणे, अध्यक्ष, डॉ. तनपुरे कारखाना

