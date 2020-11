मला गुंड म्हणणारे राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे पडद्यामागे महागुंड; कर्डिलेंचा पलटवार

राहुरी (अहमदनगर) : गायी नसताना एखाद्या शेतकऱ्याने गरजेपोटी जिल्हा सहकारी बॅंकेचे कर्ज घेतले, तरी त्याच्या जमिनीचे उतारे, इकरार करून हे कर्ज दिले आहे. जिल्हा बॅंकेतर्फे बोगस कर्जवाटप झालेले नाही. सहा-सहा महिने संचालक मंडळाच्या बैठकीला गैरहजर राहणारे, साखर कारखान्यांच्या थकीत कर्जावर मूग गिळून गप्प बसणारे संचालक शेतकऱ्यांच्या कर्जवाटपावर ओरडत आहेत. शेतकऱ्याला बदनाम करणाऱ्या संचालकांच्या घरांवर मोर्चा काढावा लागेल, असा इशारा जिल्हा बॅंकेचे ज्येष्ठ संचालक, माजी आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी दिला. गणेगाव येथे जिल्हा बॅंकेतर्फे शेतकऱ्यांना गायी-म्हशींसाठी खेळते भांडवल कर्जवितरणप्रसंगी कर्डिले बोलत होते. अध्यक्षस्थानी साहेबराव कोबरणे होते. सरपंच शोभा भनगडे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष अमोल भनगडे, सुभाष गायकवाड, रवींद्र म्हसे, केशव कोळसे, राजेंद्र उंडे, सर्जेराव घाडगे, नारायण धोंगडे, गणेश खैरे, शहाजी ठाकूर आदी उपस्थित होते. कर्डिले म्हणाले, ""कर्जवाटपाचा कार्यक्रम कौतुकासाठी नव्हे, तर बॅंकेच्या योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी आहे. साखर कारखानदारांची बॅंक, अशी ओळख मोडून, शेतकऱ्यांची बॅंक, अशी ओळख निर्माण केली. शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत शून्य व्याजाने कर्ज देणे, मध्यम मुदत कर्ज थकले तरी विनाअट पीककर्ज देणे, एकत्र कुटुंबातील खातेफोड नसलेल्या शेतकऱ्यांना, त्यांच्या उताऱ्यावरील अन्य हक्कदारांच्या संमतीची अट शिथिल करून कर्ज देणे, असे शेतकरीहिताचे निर्णय जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळात घ्यायला भाग पाडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज सहज मिळत आहे.'' "साखर कारखान्यांचे कर्ज थकले, तर बॅंकेत एकमेव मी ओरडतो. त्या वेळी मूग गिळून गप्प बसणारे संचालक शेतकरी कर्जवाटपाबाबत ओरडतात. मी शेतकरी व सामान्य माणसांसाठी संघर्ष करतो. सेवा संस्थांच्या सचिवांचे वेतन व बोनससाठी बॅंकेतर्फे मदत मिळवून दिली. त्यांचा बॅंकेतर्फे 50 लाखांचा विमा उतरविण्यात पुढाकार घेतला,'' असेही कर्डिले म्हणाले. "ते' पडद्यामागील महागुंड

कर्डिले म्हणाले, ""ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या नगर जिल्ह्यात रोहित्रांच्या दुरुस्तीसाठी ऑइल मिळत नाही. शेतकऱ्यांना पूर्ण दाबाने वीज मिळत नाही. अतिवृष्टीमुळे पिकांची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी राहुरी महसूल मंडळ वगळता तालुक्‍यातील अन्य सहा मंडळांतील शेतकरी वंचित राहिले. वीज व अतिवृष्टीमुळे नुकसानीच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरावे लागेल. मला गुंड म्हणणारे राज्यमंत्री तनपुरे पडद्यामागे महागुंड आहेत. बनावट डिझेलप्रकरणी मुख्य सूत्रधाराला पाठीशी घालण्याचे काम केले. त्यांचे मामा जलसंपदामंत्री आहेत. पाच वर्षांत निळवंडे कालव्याचे काम करून दाखवा, पाठ थोपटीन.'' संपादन : अशोक मुरुमकर

