कोपरगावात पथविक्रेत्यांना पंतप्रधान मोदींमुळे कर्ज

कोपरगाव ः हातावर पोट असलेल्या व शहरात फिरून व्यवसाय करणाऱ्या पथविक्रेत्यांचा कोरोना संकटामुळे थंडावलेला व्यवसाय सुरळीत व्हावा, यासाठी पालिकेच्या वतीने प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेतील पात्र पथविक्रेत्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांप्रमाणे कर्जवितरणास सुरवात झाली आहे. लाभार्थींपैकी दहा जणांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात कर्जमंजुरी पत्रकांचे वितरण करण्यात आले. या वेळी नगराध्यक्ष विजय वहाडणे, नगरसेवक कैलास जाधव, मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे, उपमुख्याधिकारी सुनील गोर्डे यांच्यासह विविध बॅंकांचे अधिकारी उपस्थित होते. कोपरगाव नगरपरिषद, दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान विभाग आणि कोपरगाव नगरपरिषदेचा मार्केट विभाग यांच्या वतीने शहरातील पथविक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात 1046 पथविक्रेत्यांची नोंदणी झाली. मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे पात्र लाभार्थींना बॅंकेमार्फत प्रत्येकी 10 हजार रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहे. कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास दर तीन महिन्यांनी सात टक्के व्याज अनुदानाचा लाभ कर्जदारांना मिळणार आहे. शहरातील 451 पात्र लाभार्थींनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरले. त्यांपैकी 116 प्रस्तावांना संबंधित बॅंकांनी मंजुरी दिली. त्यांतील 76 लाभार्थींना कर्जवितरण करण्यात आले. मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे व नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Distribution of loan sanction letter to street vendors in Kopargaon