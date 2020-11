डॉ. विखे पाटील म्हणतात, बिबट्या मारायचाय का? मी मदत करतो

पाथर्डी : नरभक्षक बिबट्या मारण्याची परवानगी मिळवून देण्यासाठी सरकारी पातळीवर लागेल ती मदत करू. अधिकाऱ्यांनी खबरदारी घ्यावी. महावितरण अधिकाऱ्यांनी कृषिपंपाचा वीजपुरवठा दिवसभर करावा. बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या मुलांच्या नातेवाईकांसोबत मी राहील, असा आधार खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी दिला. बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या केळवंडी येथील सक्षम आठरे याच्या कुटुंबाचे डॉ. विखे पाटील यांनी आज सांत्वन केले. काशीनाथ लवांडे, अभय आव्हाड, मोहन पालवे, अर्जुन शिरसाट, माणिक खेडकर, अजय रक्ताटे, गोकुळ दौंड, प्रतिक खेडकर, पुरुषोत्तम आठरे, जिल्हा उपवनसरंक्षक आदर्श रेड्डी, प्रांताधिकारी देवदत्त केकाण, तहसीलदार श्‍याम वाडकर, शिरीष निरभवने आदी उपस्थित होते. डॉ. विखे पाटील यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. तुम्हाला केंद्र सरकारच्या परवानगीसाठी मदत करील. तुम्ही सतर्क राहून बिबट्या पकडा. जे झालं ते खूप वाईट झाले. पुन्हा काही वाईट घटना घडू नये, यासाठी लोकांच्या मदतीने अधिकाऱ्यांनी चांगले काम करावे, असे आवाहन डॉ. विखे पाटील यांनी केले. मढी येथील श्रेया साळवे, शिरापूर येथील सार्थक बुधवंत यांच्या कुटुंबाची डॉ. विखे पाटील यांनी सांत्वन केले. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Dr. Vikhe Patil says, do you want to kill leopards