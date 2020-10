यंदा वारेमाप पाऊस झाला; पण शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागले नाही

पारनेर (नगर) : नुकत्याच झालेल्या पावसाने तालुक्यातील खरीपासह इतरही पिकांचे 70 टक्क्याहून अधिक प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मात्र सरकारी आदेश नसल्याने या नुकसानीचे पंचनामे अद्यापही करण्यात आले नाहीत. शेतक-यांच्या पिकांच्या नुकसानीची दखल ना कृषी विभागाने घेतली, ना महसूल विभागाने. शेतक-यांचे कोट्यावधी रूपयांच्या पिकांचे नुकसान झाले असताना सरकारी यंत्रणा मात्र ढिम्म आहे. त्यामुळे शेतक-यांमधून चिड व्यक्त होत आहे. तालुक्यात यंदा मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला आहे. नुकताच तर वारेमाप पाऊस झाल्याने पिकांचे मोठे नुकसानही झाले आहे. खरीपासह 70 टक्क्याहून अधिक पिके वाया गेली आहेत. खरीपात मूग, उडीद, भूईमूग, कांदा, वाटाणा, टोमॅटो, सोयाबीन, बटाटा तसेच भाजीपाला, फळबागा व फुल शेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र या नुकसानीचे पंचनामे अद्यापही झाले नाही. शेतक-यांना आता किमान पुढील पिकांसाठी शेतजमीन तयार करायची आहे. तत्पुर्वी पंचनामे होणे गरजेचे होते. मात्र सरकारी पातळीवर आदेश नसल्याने पंचनामे होत नसल्याचे कृषी विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले. आम्हाला आदेश आले तर आम्ही पंचनामे तात्काळ सुरू करू असेही त्यांनी सांगितले.



यंदा वारेमाप पाऊस झाला मात्र शेतक-यांच्या हाती काहीच लागले नाही. गेली सहा महिने लॉकडाऊनमुळे भाजीपाला व फळे बाजारात विकता आली नाहीत व आता पाऊस झाल्याने पिके वाया गेली. खरीपाचे काही ठिकाणी पंचनामेही झाले होते, मात्र अद्याप त्याबाबत कोणतीच कार्यवाही सरकारी पातळीवर झाली नाही. आता तर पंचनामेच नाहीत, त्यामुळे शेतकरी वा-यावर सोडले आहेत. अशी प्रतिक्रीया शेतकरी व्यक्त करत आहेत. एक तर शेतीमालाला बाजारभाव मिळत नाही. त्यातही पावसाने नुकसान झाले आहे. त्याचीही कोणीच दखल घेत नाही, अशी अवस्था शेतक-यांची झाली आहे.



तालुक्यात आतापर्यंत सुपे मंडलात सर्वाधिक 199.4 मिलीमिटर तर सर्वात कमी वडझिरे मंडलात 114.3 मिलीमिटर पाऊस झाला आहे. आतापर्यंत तालुक्यात झालेल्या पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे ( कंसातील आकडे मंडलनिहाय झालेल्या पाऊसाचे मिलीमिटर मध्ये) पारनेर (158.1), भाळवणी (167.7), सुपे (199.4), वाडेगव्हाण (150.7), वडझिरे (114.3), निघोज (148.9), टाकळी ढोकेश्वर (147.3) व पळशी (180.1) या प्रमाणे आहे. तालुक्यातील पिकांचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र कृषी अधिकारी आदेशाची वाट पाहत आहेत. तालुक्यात अंदाजे किती नुकसान झाले हेही सांगता येत नाही. त्यांना कोणत्या भागात कोणत्या पिकांचे नुकसान झाले हे माहित नाही. तहसीलदारांचा आदेश नाही, त्यामुळे आम्ही पंचनामे केले नाहीत आदेश आल्यावर पंचनामे करू असे त्यांनी सांगीतले. किमान कृषी अधिकारी शेतक-यांच्या भेटीला गेले असते तरीही शेतक-यांचे समाधान झाले असते. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: Due to heavy rains in Parner taluka farmers crops have been damaged