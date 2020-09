किटच नसल्याने राहुरीत कोरोना टेस्ट खोळंबल्या

राहुरी : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील कोविड केअर सेंटरमध्ये कोरोनाच्या आरटी-पीसीआर तपासणीसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयातून "व्हिटीएम' किट मिळत नाही. त्यामुळे मागील 10 दिवसांपासून येथील "आरटी-पीसीआर' चाचण्या बंद आहेत. सध्या येथे फक्त रॅपिड अँटीजेन चाचण्या केल्या जात आहेत. रुग्णांना "आरटी-पीसीआर' चाचणीसाठी खासगी प्रयोगशाळेत जावे लागत असून, त्याचा आर्थिक फटका बसत आहे. तालुक्‍यातील 96 पैकी 74 गावांत कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. तालुक्‍यात कोरोनाबाधितांची संख्या 1525 झाली. पैकी 1123 रुग्ण घरी परतले. सध्या 353 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. तालुक्‍यात 39 बाधितांचा मृत्यू झाला. रोज 50 ते 70 कोरोनाबाधित आढळत आहेत. बाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना, रुग्णांना सुविधा पुरविताना शासकीय यंत्रणेची दमछाक झाल्याचे चित्र आहे. कृषी विद्यापीठातील "क्वारंटाईन' सेंटरमध्ये पिण्याचे पाणी व स्वच्छता नाही. चहा, नाश्‍ता व भोजन पुरविणाऱ्या ठेकेदाराला बिले वेळेवर न मिळाल्यास त्याची मनमानी सुरू होते. ओरड झाली, की व्यवस्था सुधारते. राहुरी फॅक्‍टरी येथे डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरमध्ये अतिदक्षता विभाग फक्त नावापुरताच आहे. त्यासाठी तेथे कोणत्याही सुविधा नाहीत. सेंटर लाईन ऑक्‍सिजन सुविधा नाही. त्यामुळे रुग्णाची प्रकृती थोडी बिघडली, तरी नगरला हलवावे लागते. त्यामुळे डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर असून नसल्यासारखे आहे. आमदार लहू कानडे यांनी राहुरी फॅक्‍टरी येथील हेल्थ सेंटरच्या सुधारणेसाठी मागील आठवड्यात बैठक घेतली. परंतु, अद्यापही त्यात सुधारणा झालेली नाही. कृषी विद्यापीठात मागील 10 दिवसांपासून रॅपिड अँटीजेन चाचण्या केल्या जात आहेत. त्यासाठी तीन हजार किट मिळाल्या आहेत. परंतु, "आरटी-पीसीआर' तपासणीसाठी "व्हीटीएम' किट उपलब्ध नाहीत. जिल्हा रुग्णालयाकडे 200 "व्हीटीएम' किटची मागणी केली आहे.

- डॉ. नलिनी विखे, तालुका आरोग्य अधिकारी, राहुरी संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Due to lack of kit, corona test was conducted in Rahuri