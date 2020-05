सलाड खाताय, मग तुम्हाला हे वाचलंच पाहिजे...

नगर ः कितीही वय झालं तरी लोकांना काय खायचं आणि कधी खायचं हे माहिती नसतं. एवढंच कशाला पाणी कधी प्यायचं हेही माहिती नसतं. कधीही उठून खाल्लं तर शरीराला नक्कीच नुकसानकारक ठरते. काहीजण डाएट करीत असतात. तर काहींना डाएट काय असते हे माहितीही नसतं. सलाड हे आरोग्यासाठी फायद्याचं मानलं जात.परंतु तेही कधी कधी नुकसानकारक ठरू शकते. सलाड खाताना उन्हाळ्याच्या दिवसात दोन गोष्टी खूप फायदेशीर ठरतात. या दिवसात काकडी खूप खावी. त्यासोबत सलाडमध्ये तुम्ही भाज्या आणि फळं देखील खाऊ शकता. काकडी, टोमॅटो, गाजर, मुळा, बीट, कांदा इत्यादी भाज्यांचा वापर सलाडमध्ये करू शकता. चवीसाठी तुम्ही सेंद्रिय मीठ, धनेपूडचा वापर करू शकता. जर सलाड म्हणून फळांचा वापर करत असाल तर त्यात द्राक्ष, संत्र, पपई, खरबूज इत्यादी फळं खाऊ शकता. वजन कमी करण्यासाठी तुमच्या दररोज असलेल्या लाईफस्टाईलसोबत तुम्ही दिवसभरात काय खाता हे खूप महत्त्वाचं असतं. त्यासोबतच फायबर फूड व्यतिरिक्त तुमचं आहार या प्रकारे संतुलित असलं पाहिजे त्यातून जास्त कॅलेरीज मिळणार नाही. अन्यथा कॅलेरीज बर्न करण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागते. त्यामुळे कॅलेरीज वाढवण्यापेक्षा बर्न करण्यावर जास्त लक्ष दिलं पाहिजे. असं केल्यास लठ्ठपणा खूप लांब राहतो आणि तुम्ही निरोगी राहतात. हेही वाचा - नगरमध्ये मुख्यमंत्र्यांची गुंतवणूक वजन कमी करण्यासाठी सर्वांत चांगला उपाय आहे तो म्हणजे सलाड खाणं. वजन कमी करण्यासाठी सलाडची खूप महत्त्वाची भूमिका असते. सलाडच्या माध्यमातून केवळ पचनक्रिया दुरूस्त होत नाही तर वजन कमी करण्यासाठी महत्त्वाची भागेदारी असते. सलाडमध्ये न्यूट्रिएंट्स आणि फायबर असतात. त्यामुळे तुमच्या शरीरातून चरबी म्हणजेच फॅट वेगानं हटवतात. सलाडचं सेवन जर का तुम्ही रोज करत असाल तर, तुम्ही निरोगी राहता, त्याचबरोबर पचनक्रिया नीट राहते तसंच वजन कमी करण्यास देखील मदत होते. लंच आणि डिनर या दोन्ही आहारामध्ये थोडं सलाड खावं. त्यामुळे पचनक्रियेसोबत आणि शरीरात अनावश्यक चरबी वाढत नाही. कारण सलाड खाल्ल्यानं लंच आणि डिनर हलकं करतात त्यानं तुमचं आरोग्य चांगलं राहतं. हेही वाचा - पंकजांचा अभ्यास झाला, शिंदे सरांना जमेना.. त्यासोबतच हिरव्या भाज्यांमध्ये भरपूर एंटी- ऑक्सिडेंट्स आणि फायबर असतात. त्यामुळे सलाडमध्ये हिरव्या भाज्यांचा नक्कीच समावेश करावा. दरम्यान दररोज जास्त प्रमाणात सलाड खाल्ल्यास तुमच्या आरोग्यास काही प्रमाणात हानी पोहोचण्याची शक्यता असते, हे देखील तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्यामुळे सलाड संतुलित प्रमाणात खावं जितकं तुमच्या शरीराला त्याची गरज आहे. त्यासाठी एकदाच जास्त प्रमाणात सलाड खाण्याच्या ऐवजी लंच आणि डिनरच्यावेळी थोड्या प्रमाणात सलाड खावं. असं केल्यास तुम्हांला सलाडचा भरपूर फायदा होईल. अहमदनगर

