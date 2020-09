पिंपरी निर्मळ येथे ट्रकचालकाची लूट; खूनप्रकरणी आठजण अटकेत

लोणी (नगर) : राहाता तालुक्यातील पिंपरी निर्मळ येथील टोलनाक्‍याजवळ ट्रकचालकाची लूट केली. तसेच एकाला ठार करणाऱ्या आठ संशयितांना लोणी पोलिसांनी 24 तासांत जेरबंद केले आहे. कोल्हारमध्ये वेगवेगळ्या भागांत संशयित दडून बसले होते. यावेळी पोलिसांच्या कामगिरीचे नागरिकांनी कौतुक केले आहे. हा प्रकार रविवारी (ता. 6) रात्री दहा ते साडेदहादरम्यान घडला होता. यात ट्रकचालक कुलदीपसिंह तुंब (वय 47) यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांचे सहकारी भूपेंद्रसिंह बहादूर ठाकूर (वय 36, दोघेही रा.नेहगाव, ता.धनपूर, जि.धार, मध्य प्रदेश) गंभीर जखमी झाले होते. तलवार, चाकू आणि लाकडी दांडक्‍याचा वापर करून सहा-सात जणांच्या टोळीने गव्हाची वाहतूक करणाऱ्या या ट्रकची लूट केली. नंतर ते जवळच्या शेतात पसार झाले होते.



लोणी, कोपरगाव व शिर्डी पोलिसांची तपासाची सूत्रे वेगाने हलली. आरोपी कोल्हार परिसरातील असल्याची खात्री होताच सापळा रचून एका पथकाने कोल्हार भगवतीपूरमधून किरण राजू राशीनकर (वय 24) याला ताब्यात घेतले. पोलिसी खाकी दाखवताच त्याने इतरांची नावे सांगितली. सोहेल नासीर शेख (वय 19, रा. पिंजार गल्ली), संतोष सुरेश पठारे (वय 24, रा. चर्चजवळ), विशाल कचरू लोखंडे (वय 18, रा. कोल्हार हाउसिंग सोसायटी), अक्षय राजेंद्र शिंदे (वय 19, रा. राऊत वस्ती), संकेत किरण लोखंडे (वय 18, रा. भारत पेट्रोल पंपाजवळ), रूपेश ज्ञानदेव चव्हाण (वय 18), सागर सोमनाथ देशमाने (वय 32, रा. अंबिकानगर) अशी अन्य आरोपींची नावे आहेत. यातील काही आरोपींवर कोपरगाव, राहाता आणि लोणी पोलिसांत आधीच काही गुन्हे नोंद आहेत. लोणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह, अपर पोलिस अधीक्षक सागर पाटील, लोणी पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक प्रकाश पाटील, नाना सूर्यवंशी यांनी दिली. संपादन - सुस्मिता वडतिले

