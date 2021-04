सारोळा, बाबुर्डी संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर

नगर तालुका (अहमदनगर) : नगर तालुक्‍यातील सारोळा कासार व बाबुर्डी बेंद या दोन सेवा संस्थांची निवडणूक जाहीर झाली आहे. गुरुवारपासून अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांनी दिली. राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 31 मार्चपर्यंत स्थगित केल्या आहेत. तथापि, उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेल्या संस्थांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यात सारोळा कासार व बाबुर्डी बेंद या संस्थांचा समावेश आहे. त्यामुळे या दोन्ही संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू झाली आहे. 5 मार्चपर्यंत ही मुदत आहे. दाखल अर्जांची छाननी 8 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता होणार आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत 9 ते 23 मार्चदरम्यान आहे. सारोळा कासार संस्थेसाठी 3 एप्रिल रोजी, तर बाबुर्डी बेंद संस्थेसाठी 4 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. मतदान प्रक्रिया संपल्यानंतर मतमोजणी लगेच सुरू होऊन नंतर निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे.

Web Title: Election program of Sarola and Baburdi Institutions has been announced