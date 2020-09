सकल मराठा समाजाने केला आघा़डी सरकारचा निषेध

नेवासे : नोकरी व शिक्षण क्षेत्रामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण कायम करावे. ही मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण'ची भक्कम बाजू न मांडल्याचा आरोप करीत महाआघाडी सरकारचा निषेध करत सकल मराठा समाजाच्या वतीने नेवाशाचे तहसीलदार रुपेश सुराणा यांना निवेदन देण्यात आले. नेवासे येथे शनिवार (ता. 12) रोजी भाजपाचे माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर पेचे शहराध्यक्ष मनोज पारखे, जिल्हा उपाध्यक्ष अंकुश काळे, भाजप नगरसेवक सचिन नागपुरे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्येकर्त्यांनी तहसील कार्यालयात जाऊन तहसीलदार सुराणा यांना निवेदन दिले. हेही वाचा - पारनेरमध्ये ८८ ग्रामपंचायती प्रशासकांच्या ताब्यात निवेदनात 'मराठा आरक्षणावर सुनावणी होत असतांना तिघांडी सरकारने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने आरक्षणाचा मुद्दा घटना पिठाकडे गेला, त्यामळे मराठा समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षण विषयाकडे सरकारने लक्ष घालवे व चालू शैक्षणिक वर्षा साठी नौकरी व शिक्षण या क्षेत्रा मध्ये मराठा समजला आरक्षण कायम करावे. अन्यथा या सकल मराठा समाजाच्या वतीनी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान नेवासे येथील गणपती चौकात राज्य सरकारचा निषेध सभा घेण्यात आली. मुरकुटे म्हणाले, "मराठा आरक्षण प्रश्न मराठा बांधवांच्या जिव्हाळ्याचा होता राज्य सरकारने त्याकडे लक्ष घालणे गरजेचे होते. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे व आपली बाजू न्यायालयात मांडण्यास महाआघाडीला अपयश आले आहे. ज्ञानेश्वर पेचे म्हणाले, "फडणवीस सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकलं तर याच श्रेय फडणवीस सरकारला जाईल म्हणून जाणीव पूर्वक आरक्षणावर बाजू मांडण्याकडे दुर्लक्ष केले. राजकीय द्वेषापोटी होतकरू मराठा तरूणाचे आयुष्य उध्वस्त होण्याची वेळ आली.

यावेळी भाजपचे नगरसेवक सुनिल वाघ सतिष गायके. सचिन भांड, आदिनाथ पटारे, डी. बी. टेकाळे उमेश ठाणगे, प्रताप चिंधे आदी उपस्थित होते. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुरकुटेंची स्टंटबाजी : ताके मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यभरात क्रांती मोर्चे चालू असतांना नेवासे शहरात याच मागसणीसाठी सकल मराठा समाजाच्यावतीने आमचे तब्बल पंधरा दिवस उपोषण चालू होते. तेव्हा तत्कालीन आमदार बाळासाहेब मुरकुटे हे अनेक वेळा शहरात आले. मात्र, त्यांनी उपोषणाकडे तसेच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर झालेल्या प्रत्येक आंदोलनाकडे पाट फिरवली. त्या मुरकुटेंनी आत्ताच आरक्षणाचा मुद्दा आठवला. त्यांचे आजचे आंदोलन म्हणजे त्यांनी केलेली राजकीय स्टंटबाजी असल्याचा आरोप युवा नेते अनिल ताके यांनी केला.

